Ado『キャッツ・アイ』新作OPテーマ担当 映像公開で「レトロポップなナンバーに」
人気アニメ『キャッツ・アイ』（「・」＝ハートマーク）完全新作の新オープニングテーマ情報が発表され、Adoが歌う「CAT'S EYE」に決定した。あわせて楽曲を使用した本予告映像とキービジュアルが解禁。ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」の「スター」で9月26日より独占配信され、前編の第1話〜第6話が9月26日〜10月31日、後編の第7話〜第12話が12月26日〜2026年1月30日に毎週1話ずつ順次配信される。
【動画】新キャラ登場！Ado新曲が聴ける『キャッツ・アイ』新映像
「MAGIC」はAdoとの初タッグとなるボカロPのツミキが作詞作曲編曲を担当。同曲はキャッチーでありながらもトッキーなリリックやメロディをAdoの変幻自在のヴォーカルが自由奔放に表現しており、令和とレトロが交差するかのようなダンスビートと混ざり合い、中毒性の高い楽曲が満を持して完成した。
Adoは「この度アニメ『キャッツ・アイ』のエンディングで「CAT'S EYE」をカバーさせていただきましたが、オープニングテーマも担当させていただくことになりました。とても光栄に思います。「MAGIC」はツミキさんに書き下ろしていただき、これまでのAdoの楽曲として新境地で、胸が踊るようなレトロポップなナンバーになっております。アニメはディズニープラスで配信されます。一緒に楽しみましょう」と喜びのコメント。
配信開始を控え、原作者の北条司氏は「再び『キャッツ・アイ』をアニメとしてお届けできるのは、長年応援してくれたファンの皆さんのおかげです。心から感謝しています。初連載作品で手探りの中描いていたので、なんだかこそばゆい気持ちですが（笑）」と心境。
「今回の新作はより原作に近い形で、これまで登場しなかった「ねずみ」こと神谷も活躍します。彼は『シティーハンター』の冴羽リョウのベースになったキャラクター。シティーハンターのファンの方々には、リョウの原点ともいえる彼の姿をぜひ楽しんでいただきたいですね。『キャッツ・アイ』を知らない世代の方々にも、新たな3姉妹の物語が届くことを願っています。どうぞご期待ください」と説明。原作に近い形でリメイクされた本作で、新たに登場するキャラクターについても言及した。
公開された映像では、新たに登場したキャラクターの刑事・浅谷光子が「私は、キャッツアイと内通している人間がいる可能性があると考えています」、原作に登場し、アニメーション作品には初めて登場するフリーライターの神谷は「そっちの情報は全部筒抜けだよ。間抜けな子猫ちゃん」と語り、一筋縄ではいかない2人のキャラクターによる波乱の展開も予感させられる内容に。泥棒と刑事の許されざる恋の行方は…そして、三姉妹が怪盗を続ける“真の目的”に期待が高まる
『キャッツ・アイ』は1981年〜84年まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載された北条司氏の連載デビュー作で、喫茶キャッツアイのオーナーである美人三姉妹の瞳、泪、愛が「怪盗キャッツアイ」として暗躍するラブアクション。華麗な盗みの技や、次女の瞳と刑事・内海のスリリングな恋を描いて人気を博し、1983年にはテレビアニメ化された。
日本のみならずアジア、欧米でも強い人気を誇っており、2022年には40周年を記念し原画展が開催されるなど、今もなお世界中でさまざまなメディア展開がされ、多くのファンに愛され続けている伝説的な作品となっている。
■キャスト
来生瞳役：小松未可子
来生泪役：小清水亜美
来生愛役：花守ゆみり
内海俊夫役：佐藤拓也
神谷真人役：小西克幸
浅谷光子役：日笠陽子
