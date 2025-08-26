民間企業でアニメや漫画などのエンターテインメントコンテンツ産業に参入する動きが広がっている。

海外売上高も伸びており、政府は「２０３３年に２０兆円」という目標を掲げる。２３年（５・８兆円）の３倍超だ。一方、知的財産（ＩＰ）の海外流出や違法な海賊版の横行などの課題も残る。（橋爪新拓）

２０兆円市場目標

「国内消費の活性化も期待できる日本経済復活の切り札で、最後の砦（とりで）だ」。ソニー・ミュージックエンタテインメントの村松俊亮社長は、経団連が７月末に東京都内で開いたコンテンツ産業に関するシンポジウムで強調した。

コンテンツ産業は映画やアニメ、音楽、漫画などを制作し、世界で流通させるビジネスで、日本のポケットモンスターや米国のウォルト・ディズニーのキャラクター、韓国のＫポップなどが代表的な例だ。

欧米やアジアのほか、新興国や途上国でも市場が拡大していることが紹介された。村松氏は「日本が世界を制することができる数少ない分野」と述べ、基幹産業に育てるため官民で連携を深める必要性を訴えた。

経済産業省は、世界の市場規模は１３５兆円と試算しており、石油化学産業や半導体産業を上回る。日本のコンテンツ産業の海外売上額（２３年）は５・８兆円で、３３年までに２０兆円に拡大する目標を掲げる。

販促にも

任天堂やサンリオなど独自のＩＰを持つ企業だけでなく、異業種の大手企業が制作会社に出資するなどして新たに参入する動きが広がっている。

大手商社の伊藤忠商事は昨年３月、アニメなどの映像作品に携わる「スカパー・ピクチャーズ」に出資し、アニメ事業に参画。人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」のアジアや北米でのグッズ販売も手掛けており、２９年までに流通規模を年間１５００億円に拡大する目標を掲げる。

丸紅が小学館とアニメや漫画の海外展開のため合弁会社を設立したほか、食品大手のロッテホールディングスが昨年７月、コンテンツ産業への参入を発表。カフェやイベントなどを展開し、自社製品の販売促進につなげる狙いもある。

海賊版対策

海外企業による日本のＩＰへの投資も増えている。

韓国ゲーム大手クラフトンは今年６月、日本の広告大手ＡＤＫホールディングスの買収を発表した。ＡＤＫは「ドラえもん」や「クレヨンしんちゃん」などのアニメ制作に携わるほか、キャラクタービジネスを展開する。

コンテンツ産業への参入を検討する大手企業の関係者は、「海外勢に知名度と人気が高い日本のアニメが狙われている。もしＩＰが海外流出すれば、国内産業にとって大きな損失になる」と懸念する。

また、ＩＰを守るためには、著作権侵害への対応も必要となる。違法配信「海賊版サイト」や偽グッズなどへの対策が欠かせないほか、ＡＩ（人工知能）が生み出す創作物への対応の必要性も増している。

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングの萩原理史主任研究員は「海外で知名度があるアニメや漫画を中心に、今後も日本のコンテンツ産業は着実に成長するだろう。ただ、海賊版など利益を損なう問題も山積しており、官民の協力が必要だ」と指摘する。