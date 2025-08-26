山下幸輝、1st写真集発売決定 初めてのロンドンで撮影「今の山下幸輝、ぜんぶ見られます」【コメント全文】
俳優・WILD BLUEの山下幸輝が、1st写真集（タイトル未定／講談社）を24歳の誕生日である11月7日に発売することを発表した。
【収録カット】おっしゃれー！ロンドンの町並みで佇む山下幸輝
写真集のテーマは「オトナへの階段」。山下が「いつか行ってみたかった」というイギリス・ロンドンをロケ地に、さまざまなシチュエーションで撮影した。異国だからこそ見られる普段は見られない表情が満載となっている。山下らしい等身大のはしゃいだ表情をはじめ、24歳直前、“少しだけ大人になった今しか見られない山下幸輝”が収められている。
そして、今回は超スペシャルな豪華版も用意。カレンダーやミニフォトブック、スペシャル動画など、誕生日に絡めたスペシャルな特典が盛りだくさんとなっている。要予約制となり、近日中に受注がスタートする。
また、山下と直接会える写真集イベントも都内で開催される。
【コメント】
初めまして、山下幸輝です。僕の誕生日という大切な節目にこうして『ViVi』さんから写真集を皆さんにお届けする事ができ、すごく幸せです。
多くを語るのは本の中においておきますが、とにかく今の山下幸輝、ぜんぶ見られます。僕にとって大切な作品ができたと思いますので、より多くの方に手に取っていただけたら幸いです。
