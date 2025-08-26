ドッグランから帰ってきた大型犬は、遊び疲れて眠くなってしまったようで…？睡魔と戦う姿が可愛すぎると話題になり、投稿は記事執筆時点で59万2000回再生を突破。「子どもと一緒」「愛おしくてたまらん」といった声が寄せられています。

【動画：ドッグランから帰ってきた大型犬→イスで一休みしていたら…疲れ切って見せた『尊い光景』】

遊び疲れた大型犬

TikTokアカウント「hiro.uru.sala.sol」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ウル」ちゃんがドッグランから帰ってきた後の様子です。

たっぷり遊んで疲れてしまったようで、イスにお座りして一休みしていたウルちゃん。そのうち睡魔に襲われてまぶたが重くなり、ついにこっくりこっくり…と舟を漕ぎはじめたそう。

「おっと、いけない。眠ってしまうところだった」と飛びかけていた意識を取り戻し、一度姿勢を整えるウルちゃん。しかしまたすぐに眠気に負けそうになって、体が横にぐにゃ～んと傾いていったとか。

必死に眠気に耐える姿が可愛すぎる

ウルちゃんは再び体勢を整えるものの、今度は反対側に体が傾いていってしまって、なかなか真っ直ぐ前を向いてお座りした状態を維持することができません。

その後も右へ左へ…と体が揺れ続け、ずっとぐにゃんぐにゃんになっていたとか。

そんなに眠いのなら横になってゆっくり休めばいいのに、なぜか必死に眠気に抗うウルちゃん。飼い主さんとドッグランで楽しいひと時を過ごした後なので、「もうちょっと一緒にいたいな…」と、眠ってしまうことをもったいなく感じているのかも？

まるで人間の子どものような姿が可愛くて、飼い主さんは声を出して笑ってしまったそう。

ついに限界が…？

睡魔に負けまいと頑張っていたウルちゃんですが、とうとう限界が訪れたようで、お目目を閉じてウトウトしはじめたそう。

しかしカクンと頭が落ちる姿を見て飼い主さんが爆笑すると、お目目を開けてジロッと睨んできたといいます。「こっちは必死に耐えているんだから笑わないでよっ」と言わんばかりのお顔も、眠すぎて不機嫌になっている子どものようで、たまらなく愛くるしいウルちゃんなのでした。

この投稿には「可愛すぎるw」「軟体動物になってる笑」「なぜか睡魔に抗うところが愛おしい」「ベッドに運んでおふとん掛けてあげたい」といったコメントが寄せられています。

今後、TikTokアカウント「hiro.uru.sala.sol」にはウルちゃんだけでなく、シベリアンハスキーの「サラ」ちゃん＆「ソル」くんの日常もアップする予定とのこと。可愛い大型犬たちに癒されたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「hiro.uru.sala.sol」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。