パパを見つめるワンコの視界を手でさえぎってみたら…？大好きなパパを見たさにとったあまりにも微笑ましいその行動は反響を集め、投稿は記事執筆時点で25万回再生を突破。「可愛すぎて声出たｗ」「ひょっこり♡」「キュンキュンしちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：パパを見つめる犬→視界を手でさえぎってみた結果…思わず笑ってしまう『愛おしすぎる光景』】

パパのことが大好きなシーズーさん

TikTokアカウント「yoppi0119」に投稿されたのは、今年13歳になるシニアのシーズーさんの胸キュンなお姿です。投稿主さんが『飼い主より夫ラブなシーズーです』とつづる通り、目がハートに見えてしまうほどパパに熱視線を送るワンコの姿が。

試しにママが手で視界をさえぎってみると右や左と器用に顔を覗かせて、なんとかパパを見ようと必死だったとか。その動きはシニアさんだとは思えないほど機敏だったそう。

ワンコの視界をさえぎってみると…？

首から下はそのままに頭だけサッ…サッ…と右に左に動くワンコの姿には「アイソレ犬ｗ」とのコメントも届くほど。

目の前でこんなに愛らしい姿を見せられたら、パパも笑わずにはいられません。実は猫派だったというパパですが、一緒に暮らすうちに完全に犬派へと転向したのだとか。ママがちょっぴり嫉妬してしまう気持ちも分かりますね。

この後はお風呂場へと向かったというパパですが、もちろんその後を追い探しにいったそうですよ♡

この投稿には「アイソレうまいですね(笑)」「こんなんされたらパパも嬉しいよね～」「可愛すぎる生き物！」などのコメントが寄せられました。

パパの帰宅も全力でお出迎え♡

帰宅したパパを全力でお出迎えするワンコの姿も別投稿にて紹介されています。嬉しすぎてブンブンと大きく振る尻尾はちぎれそうなほど。大好きで仕方のないことが伝わる微笑ましい光景が広がっていたそう。

顔を上げてママを見つめる表情は何とも満足げだったとか。思わずニンマリしてしまう熱烈歓迎は、多くの人に笑顔と癒しを届けたのでした。

TikTokアカウント「yoppi0119」には、ご家族とワンコの優しい日常が投稿されていますよ。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「yoppi0119」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております