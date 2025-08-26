ピンクドレスでまとった大人の艶やかさ…TWICE・モモ、成熟した美しさで魅せた最新ショット【PHOTO】

TWICE・モモの艶やかな近況が話題だ。

【写真】モモ、“超ミニ”ピンクドレスで肌あらわ

モモは8月25日、自身のインスタグラムを更新し、最新ビジュアルを投稿した。

今回公開された写真で彼女は、光沢のあるピンクのドレスに身を包み、大きなハート型のチェアに座る姿を披露。シルキーな質感のドレスはシンプルながらも上品さを漂わせ、モモの透明感あふれる肌と相まって華やかで洗練された印象を与えている。

ヘアスタイルは肩にかかるほどのブロンドボブで、自然体の表情とともに清楚で大人っぽい雰囲気を演出。さらに、撮影の合間にメイク直しを受ける場面も公開され、舞台裏のような自然な瞬間もファンの目を引いた。

（写真＝モモInstagram）

モモは普段から多彩なファッションを披露しているが、今回のドレス姿は特に“女性らしい華やかさ”を強調するものとなった。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。