ボローニャ、インモービレなど2名の負傷離脱を発表 どちらも開幕節のローマ戦で負傷交代
ボローニャは25日、元イタリア代表FWチーロ・インモービレとイタリア代表DFニコロ・カザーレが負傷離脱すると発表した。
現在35歳のインモービレは、2025年7月にベシクタシュからボローニャに移籍。1年でセリエAに復帰し、今季は23日に行われたセリエA開幕節のローマ戦に先発フル出場した。しかし、30分限りで負傷交代を余儀なくされ、状態が注目されていた。
報道によると、検査の結果、インモービレは右大腿直筋を損傷し、復帰まで8週間を要するとのこと。またボローニャは、同じくローマ戦に先発出場して負傷交代したカザーレも右ハムストリングに軽度な損傷を負ったと発表しており、復帰まで約4週間かかる見込みとしている。
いきなりインモービレとカザーレを欠くことになったボローニャ。次戦は、30日に行われるセリエA第2節のコモとの対戦だ。
現在35歳のインモービレは、2025年7月にベシクタシュからボローニャに移籍。1年でセリエAに復帰し、今季は23日に行われたセリエA開幕節のローマ戦に先発フル出場した。しかし、30分限りで負傷交代を余儀なくされ、状態が注目されていた。
報道によると、検査の結果、インモービレは右大腿直筋を損傷し、復帰まで8週間を要するとのこと。またボローニャは、同じくローマ戦に先発出場して負傷交代したカザーレも右ハムストリングに軽度な損傷を負ったと発表しており、復帰まで約4週間かかる見込みとしている。
いきなりインモービレとカザーレを欠くことになったボローニャ。次戦は、30日に行われるセリエA第2節のコモとの対戦だ。