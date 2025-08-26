「また今度」はNGワード？ 語り合える“いま”を逃さないためにできること

誰しも悩みや不安は尽きないもの。寝る前にイヤなことを思い出して、眠れなくなるなんてことも……。そんなときの助けになるのが、33万部突破シリーズの原点となった『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）だ。ゲイのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症……苦しんだ末にたどり着いた、自分らしさに裏づけられた説得力ある言葉。心が落ち込んだとき、そっと優しい言葉を授けてくれる“言葉の精神安定剤”で、気分はスッキリ、今日一日がラクになる！

思い切り

人が亡くなると、

一緒に思い出も語れないわ。

生きてるんだから、

友と飲めや、

歌えや、語りあえや。

今のうちに、思い切り。

思い出を語れるのは「いま」だけ

人が亡くなると、その人と一緒に思い出を語ることはできなくなります。

どれだけ懐かしい記憶があっても、どれだけ話したいことがあっても、伝える相手がいなければそれは叶いません。

そんな切ない事実を静かに突きつけられつつも、今を大切に生きることの大切さを教えてくれています。

生きているうちに、語り合う

だからこそ、生きている今のうちに、大切な友人や家族と語り合いましょう。

お酒を酌み交わすのもよし、歌を歌って笑い合うのもよし。

日々の忙しさにかまけて、つい先延ばしにしてしまいがちな「語らいの時間」を、意識的に持つことが大切です。思い出は、誰かと共有してこそ輝くのです。

「また今度」が訪れないこともある

「いつか会おう」「また話そう」――その「いつか」は、永遠に来ないこともあります。

だからこそ、会いたい人には会い、話したいことは今話す。

その勇気と行動が、人生を豊かにし、後悔のない時間をつくるのです。

思い切り、今を生きる

自己啓発の観点から言えば、人生で最も価値ある資源は「時間」と「人とのつながり」です。

そのどちらも有限だからこそ、今あるご縁を大切にし、遠慮せず、思い切り語り合いましょう。

それが、あなた自身の人生をより温かく、意味あるものにしてくれます。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。