台風第13号(カジキ)
2025年08月26日06時50分発表

26日06時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    ラオス
中心位置    北緯18度40分 (18.7度)
東経104度05分 (104.1度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    996 hPa
最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域    東側 330 km (180 NM)
西側 220 km (120 NM)

26日18時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯19度25分 (19.4度)
東経102度25分 (102.4度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    75 km (40 NM)

27日06時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯19度40分 (19.7度)
東経101度00分 (101.0度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    105 km (57 NM)