【台風情報】台風13号（カジキ）現在最大瞬間風速30メートル きょうにも熱帯低気圧に変わる予想 気象庁発表
台風第13号(カジキ)
2025年08月26日06時50分発表
【写真を見る】【台風情報】台風13号（カジキ）現在最大瞬間風速30メートル きょうにも熱帯低気圧に変わる予想 気象庁発表
26日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 ラオス
中心位置 北緯18度40分 (18.7度)
東経104度05分 (104.1度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 996 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 東側 330 km (180 NM)
西側 220 km (120 NM)
26日18時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯19度25分 (19.4度)
東経102度25分 (102.4度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 75 km (40 NM)
27日06時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯19度40分 (19.7度)
東経101度00分 (101.0度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 105 km (57 NM)