ワースト1は「忙しいです」

二流の会社員ほど、状況を説明する代わりに「忙しいです」という言葉を口にします。

このフレーズは、相手に何も情報を与えません。

どの業務が、どれくらいの負荷で、どれだけの時間が必要なのかを説明せず、「忙しい」という一言で会話を終わらせてしまうのです。

「忙しい」は免罪符ではない

「忙しい」は言い訳にしかなりません。

本当に優秀な人ほど、「忙しい」と言う代わりに、現状を数値化し、優先順位を整理して伝えます。

たとえば、

「今週はA案件に20時間、B案件に15時間を充てています。追加の依頼はC案件の期限を1週間延ばすことで対応可能です」

といった報告をします。

状況を可視化することで信頼を得る

優秀な人ほど、自分の業務を「見える化」します。

スケジュールや工数、優先度を具体的に提示すれば、上司や同僚は「この人に任せれば安心だ」と感じます。

一方で「忙しい」の一言は、計画性のなさやコミュニケーション不足を露呈してしまいます。

仮面をかぶって、冷静に説明する

どれだけ業務が逼迫していても、感情的に「忙しい」と言うのは逆効果です。

感情を脇に置き、仮面をかぶって冷静に状況を整理し、相手に分かりやすく伝えましょう。

それだけで「できる人」という評価に変わります。

