「小6男子が持ち帰ったお道具箱の中身。このキミドリ、元は何だと思いますか？」



【写真】お道具箱から見つけた謎の物体

小学6年生の息子さんが持ち帰ってきたお道具箱の中身を、に ちさん（@chiiiisuke3）さんがThreadsで紹介し、話題となりました。



写真には、ブルーのお道具箱の中に薄いキミドリ色のプラスチック板でできた造形物が。細かく切ったり折ったりして形作られており、「ぱっと見、日本列島？」「カブトムシと夏の思い出？」「工作の材料の残り？」と、困惑した様子のコメントが続出。



はたして、その答えは…？ 正解を発表したに ちさんにお話を聞きました。



「すごっ！」と思いつつも…

「なんと奥様！

下敷きですって！

ヒビ入ってたからって素晴らしい作品を仕上げて帰ってきました！」



と、驚きの答えを明かしたに ちさん。まさか下敷きだったとは驚きですよね。



――最初、目にした時にはどのような感想を？



確か、セロテープやクーピーなども入っていましたが、出したあとにこの状態で見せてくれました。「すごっ！」と思いましたが同時に「やりやがった！」とも思いました笑。



――ヒビが入っていたことから製作をスタートした、と。



目的はないと言ってましたが、黙々と細かい事をするのが好きなようです。雨の日の休み時間に暇つぶしで作ったと言っていました。



――お道具箱の使い方はどうですか？



結構きれいに持って帰ってきます！ でも、「クーピーが短くなってるから買いに行こう」って言ったら、「使わないから大丈夫」って言われました。「えっ？使ってるから短いんじゃないの？」と思いましたが、6年生男子クーピーあんまり使わないって言い切るので、このまま乗り切ってもらいます。



――もうすぐ２学期がはじまりますが、新しい下敷きの購入は？



はっ！買ってないことを思い出しました。大切に使うように言って買おうと思います！



◇ ◇



に ちさんによると、昨年は下敷きを切り刻んでいたそう。



ふとした瞬間にヒビや割れが入りがちな下敷きですが、小学生にとっては新たな創作物スタートの予兆なのかも!?



夏休みも残りわずか。新学期に向けて、お道具箱の中身の確認や補充もお忘れなく。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 真弓）