¡¡¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡½¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯8·î25Æü¡¡¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë11¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤ÆÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÈïÃÆ¤¹¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢4²ó¤Þ¤Ç3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î1ÈÖ¤Ï21ºÐ¤Î¿·¿Í¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤éÆâ³Ñ¹â¤á¤òÁÀ¤Ã¤¿Â®µå¤¬Åê¤²¤¤ì¤º¤Ë¿¿¤óÃæ¹â¤á¤ËÆþ¤ê¡¢±¦ÍãÀÊ¤Ø¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£ÈïÃÆ¸å¡¢¿ûÌî¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤àÊá¼ê¥Ð¥µ¥í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È²¶¤¬°¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¶»¤òÃ¡¤¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ3¿ÍÂ³¤±¤Æ¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡2²ó¤Ï1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¡Ö6ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿µÈÅÄÀµ¾°¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤³¤Ï¿ûÌî¤ÎÀ©µå¤¬Íð¤ì¡¢3¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Þ¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬Äã¤á¤Ë³°¤ì¤Æ»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸åÂ³2¿Í¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ2²ó¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡2²ó¤Ë¥«¥¦¥¶¡¼¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿3²ó¤Ï¡¢Í··â¶¯½±¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È»Íµå¤Ç2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢4ÈÖ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò°ìÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¤·¤Î¤¤¤À¡£4²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î5ÈÖ¥í¡¼¤¬Êü¤Ã¤¿Í··â¸åÊý¤Ø¤ÎÈôµå¤òÍ··â¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¹¥Êá¡£¿ûÌî¤ÏË¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤Æ¾Î¤¨¤¿¡£µÈÅÄ¤Ë¤Ï°ìÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢7ÈÖ¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¡¢8ÈÖ¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤Ïº£·î14Æü¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ç10¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆüËÜÅê¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ë2·å¾¡Íø¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Î¤ÏºòÇ¯¤Îº£±Ê¾ºÂÀ¤ËÂ³¤¤¤Æ10¿ÍÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£