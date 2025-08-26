26日午前7時40分、滋賀県と気象台は、長浜市、高島市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。

大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

＜解除された市区町村＞

・長浜市

・高島市

