ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ＜解除＞【土砂災害警戒情報】滋賀県・長浜市、高島市 26日07:40時点

2025年8月26日 7時40分 TBS NEWS DIG

26日午前7時40分、滋賀県と気象台は、長浜市、高島市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・長浜市・高島市