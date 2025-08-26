好き＆行ってみたい「鹿児島の森林浴スポット」ランキング！ 2位「桜島湯之平展望所」、堂々の1位は？
木々のざわめき、鳥のさえずり。心癒される森林浴スポットで、日々の喧騒（けんそう）を忘れてみませんか。
All About ニュース編集部では、2025年8月12〜14日の期間、全国20〜60代の男女209人を対象に、「森林浴スポット（九州地方・沖縄）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい鹿児島県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「桜島の荒々しい山肌を見ることができたり、噴煙も間近に見ることができるから」（20代男性／京都府）、「旅行で行った事があります。まさに自然の物と言う感じで大変感動しました」（50代女性／山口県）、「火山景観や鹿児島湾を一望することができるから」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「ジブリの世界に迷い込んだような神秘さが感じられますし、世界遺産にも認定されているので一度は行ってみたいです。自然のパワーがみなぎっていますし、森林浴の癒しとパワーを受け取りに行きたいです」（30代男性／福岡県）、「やはり、世界遺産にも登録されている縄文杉の圧倒的な存在感を、自分の目で見てみたいというのが一番の理由です。数千年もの間、この場所で生き続けてきた生命の力強さや、神秘的な森の空気を全身で感じてみたいです。簡単にはたどり着けない場所だからこそ、特別な体験になると思っています」（60代男性／広島県）、「森林浴とともにご利益がありそうで行ってみたい」（30代女性／茨城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：桜島湯之平展望所／43票活火山・桜島の中腹に位置する湯之平展望所は、ダイナミックな火山の景観と静かな森林が共存するユニークなスポット。標高373mの地点からは鹿児島市街や錦江湾まで一望でき、晴れた日には開放感あふれる絶景が広がります。周囲の植生も豊かで、特に早朝や夕方は風の音と鳥のさえずりだけが響く静寂に包まれ、心がすっと整うような感覚に。火山の力強さと自然のやさしさ、両方を同時に味わえる貴重な場所です。
1位：屋久島縄文杉／81票屋久島の深い森の奥にそびえる縄文杉は、まさに“日本の自然の原点”を感じさせる圧倒的な存在です。推定樹齢2000年以上とも言われるこの巨木に出会うためには、往復10時間を超える本格的なトレッキングが必要ですが、その道のりこそが屋久島の自然の豊かさを肌で感じられる森林浴の旅。霧にけぶる原生林、苔むした森の小径、すれ違う小さな命たち、全てが特別な体験になります。時間をかけてでも訪れる価値のある、究極の癒やしスポットです。
