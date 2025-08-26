¡Ø¥Ü¥ë¥Æ¥¹V ¥ì¥¬¥·¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ö¥Ü¥ë¥Æ¥¹V¡×¤¬Ä¶¹ç¶âº²¤ËÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø¥Ü¥ë¥Æ¥¹V ¥ì¥¬¥·¡¼¡Ù¤è¤ê¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-118 VOLTES ¹¡×(55,000±ß)¤ò°ìÈÌÅ¹Æ¬È¯Çä¤¹¤ë¡£8·î28ÆüÍ½Ìó³«»Ï¡¢2026Ç¯2·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-118 VOLTES ¹¡×(55,000±ß)
¥¢¥Ë¥á¡ØÄ¶ÅÅ¼§¥Þ¥·¡¼¥ó¥Ü¥ë¥Æ¥¹V¡Ù¤ò¸µ¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¼Â¼Ì±ÇÁü²½¤·¤¿¡Ø¥Ü¥ë¥Æ¥¹V ¥ì¥¬¥·¡¼¡Ù¡£·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ü¥ë¥Æ¥¹V¡×¤¬ÂÔË¾¤ÎÊÑ·Á¹çÂÎ»ÅÍÍ¤ÇÄ¶¹ç¶âº²¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
CG¤ò¶î»È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î¡Ö¥Ü¥ë¥Æ¥¹V¡×¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÊÂ¤·Á¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¶¹ç¶âº²¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÊÑ·Á¡¦¹çÂÎµ¡¹½¤òÈ÷¤¨¤Æ¾¦ÉÊ²½¡£¡Ö¥Ü¥ë¥È¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¡¢¡Ö¥Ü¥ë¥È¥é¥ó¥À¡¼¡×¤Î¥¥ã¥Î¥Ô¡¼¤ÏÈ¿Å¾¼°¤Ç¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ÎÍÌµ¤òºÆ¸½¤·¡¢CG¤ÇÂç¤¤¯Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ü¥ë¥È¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤âÆÈ¼«¤ÎÊÑ·Á¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¯ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¥Ü¥ë¥È¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤È¤Î¹çÂÎ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¡Ö¥Ü¥ë¥È¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë·ý¤ÏÉð´ï»ý¤ÁÍÑ¤Î·ê¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(c)T & TPI
