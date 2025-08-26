紀ノ国屋「まとまる保冷バッグ」が再登場！ コンパクトに持ち運べる＆機能性抜群な全4色展開
「紀ノ国屋」は、8月20日（水）から、コンパクトに折りたためる「まとまる保冷バッグ」を一部店舗と公式オンラインストアで販売中だ。
【写真】落ち着いたトーンが魅力！ 「まとまる保冷バッグ」全4色ラインナップ
■見た目以上の収納力
今回再登場した「まとまる保冷バッグ」は、コンパクトに折りたためる人気の保冷バッグ。
カラーは落ち着いた色味のクルミ、ブラックベリー、マカロン、マロンの全4色が展開される。
本アイテムは付属のゴムバンドで簡単にまとめられるため、バッグの中に入れてもかさばらず、必要なときにさっと取り出せる手軽さが魅力。見た目以上の収納力で、まとめ買いや大きめの食材も安心して持ち運べる。
また上部に、中身が飛び出る心配のないファスナー付き。バッグ内には、メッシュポケットが付いており、保冷剤を使用することで食品の鮮度をより効果的に保てるという。
【写真】落ち着いたトーンが魅力！ 「まとまる保冷バッグ」全4色ラインナップ
■見た目以上の収納力
今回再登場した「まとまる保冷バッグ」は、コンパクトに折りたためる人気の保冷バッグ。
カラーは落ち着いた色味のクルミ、ブラックベリー、マカロン、マロンの全4色が展開される。
本アイテムは付属のゴムバンドで簡単にまとめられるため、バッグの中に入れてもかさばらず、必要なときにさっと取り出せる手軽さが魅力。見た目以上の収納力で、まとめ買いや大きめの食材も安心して持ち運べる。
また上部に、中身が飛び出る心配のないファスナー付き。バッグ内には、メッシュポケットが付いており、保冷剤を使用することで食品の鮮度をより効果的に保てるという。