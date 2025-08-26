2023年の決勝は視聴率40％超

来春に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について、米動画配信大手「ネットフリックス」は26日、日本での独占パートナーシップ契約を結んだと発表した。日本国内では同社がWBC全47試合を独占生配信することになった。前回2023年の第5回大会は地上波でも中継されたが、同様の形となるかは不透明だ。

コロナ禍を経て6年ぶりの開催となった2023年の第5回大会は、日本ではテレビの地上波と「プライムビデオ」のネット配信で中継された。テレビ朝日の地上波では日本と米国の決勝の平均世帯視聴率が42.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）と、平日午前にも関わらず異例の高視聴率を記録していた。

発表では「本契約により、日本の視聴者の皆さまは、2026年に開催されるワールドベースボールクラシックの全47試合を、Netflixのライブおよびオンデマンドでご覧いただけます」とした。また、今後については「番組スケジュール、独自コンテンツの詳細など、さらなる情報を随時発表していきます」との方針を示した。（Full-Count編集部）