YouTuberのRちゃんが8月24日、一泊800万円のスイートルームに宿泊する動画を公開した。

「【一泊800万】誕生日にリッツ·パリ『ココ・シャネル』スイート泊まってみた VLOG」と題した動画でRちゃんは、29歳の誕生日を迎えた自分へのご褒美としてフランス・パリの高級ホテル「オテル・リッツ・パリ」のスイートルーム「ココ・シャネル・スイート」に宿泊すると説明。価格はなんと一泊800～900万円とのことで、「ヤバくないですか？」と語った。

そしてオテル・リッツ・パリの客室通路を歩き、案内された先にあったのは、最上級スイートらしい上品でラグジュアリーな空間。しかも、寝室には「29」と模ったバルーンなどによる装飾が施されていた。20代最後のバースデーをサプライズで祝福されたRちゃんは「うわ～すご～い！」と思わず歓声を上げた。

この部屋は、シャネルの創設者ココ・シャネルが34年間滞在した部屋として知られている。Rちゃんは「ここに来る運命だったんだなと思います」としみじみ。「ココ・シャネルのように先駆者となります。色んな過去があろうとも自分の夢のために自分を信じて進んできた自分の過去を私は愛していますので、パリはそういうのを受け入れてくれる場所」といい、「ここに連れて来てくれたのは、みんなのおかげですよ。ありがと～」と応援してくれたファンへの感謝を伝えた。

部屋での食事をとり終えると、改めて広々とした室内を散策するRちゃん。「ココ・シャネル・スイート」は、リビング＋寝室2つの計3部屋。いずれの寝室にもバスルームが付いており、「マジですごい。こっちにも（寝室とバスルームが）あったんだ…」と目を丸くした。その後、しばし外出してアイスクリームやロゼシャンパンを楽しんだ頃には1日も終盤に差し掛かる。部屋に戻ると「もう誕生日が終わっちゃうよ！」と嘆き、「お金使い過ぎたなぁ…」とぼやいていた。

誕生日を少しでも長く楽しもうとしていたRちゃんだったが睡魔には勝てずに、ほどなくして熟睡。翌朝、目を覚ませばバスルームへ。ジャグジー付きのバスタブに浸かり「今日帰るのかぁ」となおも名残惜しそうにしつつ、「いい部屋だなぁ。一泊800万の価値がある部屋。それを感じました」と感想を述べていた。

このように、一般人がなかなか立ち入ることのできない一泊800万円のスイートルームでの宿泊体験を共有した本動画に対し、「こんなすごいお部屋一生泊まることないと思うから素敵な景色共有してくれてありがとう」「素敵すぎる、、、」「29歳で誕生日にリッツパリは流石にカッコいい」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）