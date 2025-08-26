◆米大リーグ オリオールズ―レッドソックス（２５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・レッドソックス戦に先発。初回に先頭打者アーチを浴びて先制を許した。

０―０の初回。１番・アンソニーに５球目の９３・８マイル（約１５１キロ）直球を右中間席に先制ソロ本塁打を打たれた。それでも、自身４連勝中の右腕はその後は３者連続アウトで追加点は与えず。４番・ストーリーは外角に大きく逃げるスイーパーで空振り三振に斬った。菅野にとって、２試合連続で同じ相手に登板するのはメジャー初。この日は有望新人のバサロと初めてバッテリーを組んでいる。

前回１９日（同２０日）の登板では敵地でレッドソックスと対戦。９回に救援投手が同点に追いつかれて菅野の１１勝目は消えたが、５回５安打１失点（自責０）と好投した。「スプリットが久しぶりに良かった」と振り返り、「フォーシームもだいぶ機能してたと思います。来週もおそらくボストンとやるんで、そこら辺もいい意識付けができたかなと思います」としていた。

その試合で吉田正尚外野手（３２）とはメジャー初対戦。巨人時代は１８年の交流戦で３打数２安打１打点を許し、１９年のオールスター第２戦（甲子園）でも右前打を浴びていたが、公式戦では７年ぶりの対決で２打席２三振とリベンジに成功した。「６番・ＤＨ」で先発出場した吉田と６日ぶりの再戦にも大きな注目が集まる。

今月１４日（同１５日）の本拠地・マリナーズ戦で日本人ルーキーでは史上１０人目となる１０勝目を挙げた菅野は、８月はこの日まで４試合で２勝０敗、防御率２・０１と絶好調。６月は同６・２０と打ち込まれる試合も少なくなかったが、「うまくいかない原因を追求してその課題と向き合って、いろんな人の力を借りて克服できたと思ってます」と自信を深めている。

この日は１１勝目をかけた中５日でのマウンド。日本人ルーキーの最多勝利記録は１２年ダルビッシュ有（レンジャーズ）、１６年前田健太（ドジャース）の１６勝。３５歳のオールドルーキーは貪欲に勝利を狙う。