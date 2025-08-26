◆米大リーグ オリオールズ―レッドソックス（２５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・レッドソックス戦に今季１１勝目を目指して先発する。今季２５試合目の登板。ここまで１０勝５敗で、７月１０日（同１１日）から自身４連勝中。７試合連続で負け知らずと好調をキープし、防御率３・９７となっている。前回登板の１９日（同２０日）に敵地でレ軍打線を５回１失点（自責０）と好投してから、中５日。２試合連続同一カードの登板は、渡米後初となる。１９日の試合後は「次の登板も多分、ボストンだと思うので、いい意識付けができたと思う」と先を見据えていた。

この日は、有望新人バサロが４度目の先発マスクをかぶり、菅野と初めてバッテリーを組む。菅野にとってコンビを組む６人目の捕手だ。今月２１歳になったばかりのドラフト１位捕手は１７日（同１８日）にメジャーデビュー。５日後の２２日（同２３日）に８年総額６７００万ドル（約９７億円）の契約延長を結び、将来が嘱望されている。３５歳のオールドルーキーとのコンビが注目だ。

一方、レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は「６番・ＤＨ」で先発出場する。１９日の前回対戦では、菅野に２打数２三振を喫した。前回対戦で５安打に抑えられたレ軍のコーラ監督は「ボール球を追いかけてはいけない。先週は低めのスプリットとカーブを振らされすぎた（空振り８）。序盤にプレッシャーを掛けることができたが、それだけでは十分ではなかった。我々はもっと辛抱強くアプローチしなければいけない。週末、ニューヨーク（ヤンキース戦）ではそれができることを証明したので、それをここでも継続していきたい。前回は初対戦だったが、今回は彼の持ち球に関して、我々はいいアイディアを持っている。できるだけ情報を収集して、適応したい」と、リベンジを誓った。