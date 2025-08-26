優河が、11⽉28⽇に公開になる映画『佐藤さんと佐藤さん』の主題歌に新曲「あわい」を書き下ろした。

映画は、岸井ゆきの、宮沢氷⿂が W 主演を務め、第 32 回東京国際映画祭⽇本映画スプラッシュ部⾨でも上映された映画『ミセス・ノイズィ』(20)でその⼈間の機微を絶妙に描き、NY ジャパンカッツ観客賞、⽇本映画批評家⼤賞脚本賞を受賞するなど監督としての⼿腕が注⽬されている天野千尋の最新作。

“夫婦”という誰にとっても⼈⽣において⼀度は考えるテーマを軸に、⼈と⼈との関係を丁寧に、そしてヒリヒリするくらいリアルに描いたオリジナルストーリー。

苗字が“佐藤”同⼠のサチとタモツが、交際、結婚、出産を経て歩んだ 15 年間を丁寧に描き出す。苗字は変わらなくても、夫婦という関係は常に揺れ動き、ぶつかり合い、変化し続ける“リアルな夫婦”のかたちに迫る、誰もが共感してしまう物語だ。

芯が強く明るい佐藤サチ役を務めるのは、⽇本アカデミー賞最優秀主演⼥優賞を受賞するなど⾼い演技で多くの⽀持を集める岸井ゆきの。そして真⾯⽬でインドアな佐藤タモツ役には、国内外の数々の賞に輝き、ドラマ・映画・舞台など幅広く活躍する宮沢氷⿂が演じる。

今回、主題歌も使用した予告映像が公開されたのでチェックしてみてほしい。

なお、主題歌に書き下ろした新曲「あわい」のリリース情報は追って発表される予定だ。

◼︎優河 コメント 全⽂

“私”と“あなた”との間(あわい)には言葉になれずに通り過ぎていくものがたくさんあります。

確かなものほど時に形にならず、不確かなものほど実感として残る。曖昧な気持ち、曖昧な記憶、曖昧な愛情。首を傾げながらも歩き続けて、私たちはまたどこかに辿り着く。

物語のあとに少しでも心が解けるような、

なにか肯定されるような、そんなひとときなったらいいなと楽曲を作りました。素晴らしいバンドの演奏と、ストリングスアレンジをお楽しみください。

映画『佐藤さんと佐藤さん』

公開⽇：11 ⽉ 28 ⽇(⾦) 全国公開 【Story】

佐藤サチ(22)は、ダンス好きの活発なアウトドア派。佐藤タモツ(22)は、正義感の強い真⾯⽬なインドア派 。正反対な性格だが

なぜか気が合い、程なくして付き合い同棲を始める。そして 5 年後。弁護⼠を夢⾒るタモツは、司法試験を受けるが不合格が続く。

しかし諦めずまた挑戦したいというタモツを応援するサチは、⼀⼈孤独に頑張るタモツを助けようと、

⼀緒に勉強をはじめると、相変わ

らず不合格だったタモツとは反対に、サチが司法試験に受かってしまう・・・︕︕

申し訳ない気持ちのサチと、プライドがズタズタのタモツ。そんな中、サチの妊娠が発覚︕ふたりは結婚することになるが・・・︕︖ 【クレジット】

岸井ゆきの 宮沢氷⿂

藤原さくら 三浦獠太 ⽥村健太郎 前原 滉 ⼭本浩司 ⼋⽊亜希⼦ 中島 歩

佐々⽊希 ⽥島令⼦ ベンガル

監督：天野千尋

脚本：熊⾕まどか 天野千尋 ⾳楽︓Ryu Matsuyama Koki Moriyama（odol）

主題歌︓優河「あわい」（ポニーキャニオン）

配給︓ポニーキャニオン 製作プロダクション︓ダブ 2025 年／⽇本／カラー／アメリカンビスタ／DCP／5.1ch／114 分

（C）2025『佐藤さんと佐藤さん』製作委員会