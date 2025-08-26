厳しい暑さが残る中、札幌の小学校で８月２５日に始業式が行われました。



エアコンの設置は一部の学校にとどまっていますが、小学校の熱中症対策はどうなっているのでしょうか。



（児童）「夏休みの思い出は室蘭に行って花火を見たことです」



（児童）「２学期で頑張りたいことはリコーダーです」



札幌市内の小学校です。



教室には夏休みを終えた児童が戻ってきましたが、ふだんと変わった光景もー





（庄司直美校長）「きょうはみなさんの体のことと暑さのことを考え、テレビでの始業式となりました」それは始業式のスタイルです。例年は体育館で行っていましたが、熱がこもりやすいことなどから送風機などがある教室で実施。「熱中症対策」として初めて場所を変更しました。加えてこんな呼びかけもー（担任）「そしたら先に水飲みタイムをとろうと思うので」熱中症を防ごうと、積極的に水分補給を呼びかけていました。その理由は・・・（長南記者）「こちらの教室にはまだエアコンが設置されておらず、送風機や簡易的なクーラーで暑さをしのいでいます」こちらの学校ではまだエアコンが設置されていません。札幌市教育委員会は、２０２７年度までに公立学校のすべての普通教室などにエアコンを設置する方針ですが、２５日時点で設置が完了したのは５９校。全体の１８.９パーセントにとどまっています。なぜエアコンの設置が進まないのでしょうか。秋元市長は７月、建設業界の人手不足とともに関連工事の負担について言及していました。（秋元市長）「札幌市内３００校ほどあります。大変量が多いということと、エアコンの機器だけではなくて電気容量の不足というものが出てきます。電気容量を増設するために変圧器などを変えなければいけない」札幌市教育委員会では、夏休み明けの平均気温が例年より高いという予報をうけ、２５日から２９日までを「熱中症対策強化週間」にしています。この学校では対策として今週いっぱいは４時間目で終了し、午後は児童を帰宅させるということです。一方、オホーツクの紋別市では熱中症対策として、２０２５年度からこんな設備がすべての小中学校に導入されていました。それが、いつでも冷たい水を飲むことができる冷水器です。休み時間中は遊んで汗をかいた子どもたちが水分を補給していました。持参した水筒に水を入れる子どもの姿もー（児童）「最近暑いから水を飲んで無くなっちゃうときがあるから、そのときに水筒に入れたりして役立ちます」紋別市では２０２４年、市内のすべての小中学校にエアコンも設置されていて、暑さ対策に余念がありません。臨時休校なども発生していないということです。（越智麻矢教頭）「遊んだ後でも教室で過ごすことができることで、安心して体育などを行うことができるようになりました」猛暑が続くなか、子どもたちが快適に授業を受けられるように、道内の学校では様々な熱中症対策が進んできているようです。