もし富士山が噴火したら？首都圏にも降る火山灰は雨で重くなり家屋倒壊や通行不能など甚大な影響…被害想定のCG映像を内閣府が初公開

雨で重くなる降灰で首都圏大混乱

「火山防災の日」の26日、内閣府は、富士山噴火による被害を想定したCG映像を初めて公開した。

富士山で大規模な噴火が発生した場合、無数の大きな噴石が吹き飛ばされるほか、溶岩流や、時速100kmを超える火砕流などが発生すると想定されている。

また、風向きによっては富士山から100km離れた東京・新宿でも細かな火山灰が降り、2日後には5cm以上に達する。

灰に雨が降ると、水を吸って重くなり、木造家屋が倒壊する恐れがあり、道路は通行不能になるとしている。

ほかにも、断水、停電、鉄道の運行停止などの恐れがあり、噴火から15日目、降灰の影響は首都圏全域に及ぶとしている。

降灰の量に応じた対策を内閣府と自治体が検討へ

内閣府は、降灰の量に応じて4段階の行動をするべきとした「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」を3月に公表していて、自治体や事業者と対策を検討する方針。

火山防災の日は明治44年8月26日、浅間山に日本で最初の火山観測所が設置されたことから制定され、内閣府は「噴火での物流の停滞に備えて、普段から食料品などを備蓄してほしい」と呼びかけている。

（フジテレビ社会部）