

嵐莉菜

嵐莉菜が、劇場アニメ『パリに咲くエトワール』（26年３月13日公開）の第二弾キャストとして発表された。アニメ声優を務めるのは本作が初めて。嵐は「全力で務めました」とコメントを寄せた。

本作は、『ONE PIECE FILM RED』や『コードギアス 反逆のルルーシュ』を手掛けた谷口悟朗監督と、『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』など多くのスタジオジブリ作品のキャラクターデザイン・原画をつとめる近藤勝也氏が初めてタッグを組んだオリジナル劇場アニメーション。

嵐が演じるのは、主人公フジコとパリで出会う少女・千鶴。2022年映画『マイスモールランド』で主演を務めた後、『少年と犬』などの話題作に出演。雑誌ViViの専属モデルも務めており、フジコを演じる當真あみとは現在、ドラマ『ちはやふる-めぐり-』で共演中だ。

アニメ声優を務めるのは本作が初めてで、「小さい頃から声優に憧れていましたが、自分が挑戦できる日が来るとは思わず、本当に夢のようです」と喜びを噛み締め、「声だけで感情を伝える難しさに苦戦しながらも全力で演じさせていただきました」と語った。

なお、第二弾キャストのもう一人には早乙女太一が発表された。早乙女は、パリでフジコと同じアパルトマンに暮らすロシア人の青年ルスランの声を担当する。

千鶴役／嵐莉菜：コメント

劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』で園井千鶴役を演じさせていただきます。

小さい頃から声優に憧れていましたが、自分が挑戦できる日が来るとは思わず、本当に夢のようです。

千鶴は薙刀一家の一人娘で跡取りですが、幼い頃に出会ったバレエに惹かれていく少女。私も幼少期にバレエを習っていたので、共通点を感じつつ、葛藤を越え夢へ突き進む彼女の強さにとても惹かれました。

演じることができるとわかった時は、心も体も飛び上がるほど嬉しかったです。声だけで感情を伝える難しさに苦戦しながらも全力で演じさせていただきました。

年齢性別関係なく、夢を追う方も、立ち止まっている方も、きっと背中を押され、自分の人生を大切にしたくなる作品になっていると思います。

物語

20世紀初頭のパリ。そこに日本からやってきたふたりの少女が暮らしていました。ひとりは、夫を支えるよき妻となる将来を望まれながらも、画家を夢見るフジコ。もうひとりは、武家の家系に生まれ、ナギナタの名手ながらバレエに心惹かれる千鶴。トラブルに巻き込まれたフジコを千鶴が助けたことで、ふたりは5年ぶりの再会を果たします。

千鶴の夢を知るフジコは、同じアパルトマンの少年ルスランの母オルガが、ロシア出身の元バレリーナであることを知り、レッスンを依頼します。一方、フジコの保護者である叔父さんがある日、失踪するという事件が起きます。フジコと千鶴、ふたりはそれぞれの夢を掴むことはできるのでしょうか――。