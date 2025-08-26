”笑顔”は最強の名刺になる！…SNS時代に「信頼」を勝ち取るための、ソーシャルメディア運用の”秘訣”に迫る！

誰もが当たり前のように使うSNS。だからこそ、自分でも気が付かないうちに、SNSで周囲の人を困らせたり怒らせたりしていることも。

「褒めたつもりが、相手の気分を害してしまった…」「笑顔スタンプを送ったのに、嫌みと受け取られた…」「自分の投稿に、なぜか反応をもらえない…」「友達申請をしたら、関係が悪化した…」「良かれと思った投稿で、なぜか炎上してしまった…」

こうしたことにはすべて理由があります。そのためにもSNSという「問題」の公式を知り、きちんと使いこなすことが不可欠です。テレビ、ネットでの解説で大人気の著者が、確実に仕事でもプライベートでも役立つSNSの使い方をお伝えします。

『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』連載第63回

SNSでも笑顔が大事

タイムラインに笑顔の写真が登場するのは、好印象につながります。顔を覚える効果にもつながるので、次回会った時に誰かわからないなどの事態は避けられるはずです。ただし、毎日投稿内容とは関係なく自撮りの写真を投稿する人もいますが、さすがにやりすぎです。

「○○参加記念に他の参加者と撮影」「数名で会食したので集合写真」など、意味のある自撮りにするといいでしょう。この人と付き合うと楽しそうというポジティブな印象を与えられます。

ビジネスパーソン同士であれば、手間はかかりますが、自分主催のビジネス交流会などができると、招待した人と会う機会にもなるうえ、多くの人に感謝されます。参加者は、返報性の原理からその人に何か返したいという気持ちになり、人を紹介し返してもらえることも増えるはずです。

企業のアカウントの場合は、社員やスタッフなどの笑顔の写真を投稿するのもおすすめです。顔が見えて信頼感、親近感が増します。知らない企業ではなくなるので、応援してくれる消費者が現れてきます。社員やスタッフの生の声やインタビューなども、人柄が感じられていいでしょう。

また、他の章でもお伝えしたことですが、有益な情報を意識することが大切です。自分のフォロワーや友達が魅力を感じる投稿、メリットを感じる投稿を意識するといいでしょう。「楽しさ」「面白さ」「美しさ」「お得な情報」などポジティブに感じられる投稿なら何でもいいので、写真が得意な人なら写真、文章が得意な人なら文章、情報を多く持っている人なら情報と、得意分野に沿った投稿をするといいのではないでしょうか。

「いいね」や「コメント」の回数を増やす

短い時間で接触機会を増やすことも、ポジティブな効果を与えると考えられています。

たとえば、同じ職場や学校で毎朝挨拶を交わす相手には、好印象を持つはずです。

SNSでは、相手の投稿に対して「いいね」やコメントの回数を増やすなど、交流の機会を増やすことで、親しくなれるでしょう。

Xなどで「おはようございます。今日は大阪での自社イベントに参加予定です。大阪の皆様、よろしくお願いします！」などの投稿をするのは、悪い印象を与えません。たとえば投稿に、たとえばその日の東京タワーや桜島などの写真を添えると、美しい写真が添えられていることもあり、季節感も感じられて、相手にポジティブな印象を与えます。

一方で、意味のない接触は、無意味なだけでなくマイナスなので注意してください。たとえば、「相手の投稿を読まずに毎朝『おはようございます』とコメントする」などは完全に逆効果です。コミュニケーションが成り立たない接触は、スパムと変わりがないためです。ときどき、ソーシャルメディアセミナーなどで教えられたのか、機械的な「おはようございます」投稿をしている人がいますが、中途半端な知識による間違った情報です。逆効果になってしまうので、けっして実行しないようにしてください。

SNSアルゴリズム上の注意点

ただし注意すべき点もあります。

SNSではアルゴリズムによって、タイムラインに表示される人となかなかされない人がいます。アルゴリズムで親しい人同士の情報、大切な情報と判断された投稿が優先的に表示される仕組みがあることが多いためです。

タイムラインには、家族や親友など、日常的に接していて親しい人が表示されるわけではありません。あくまでそのSNS内での交流が多い人、つまり投稿への「いいね」やコメント、メッセージのやり取りが多かったり、共通の友達が多かったり、同じイベントに参加していたりする人が優先的に表示されます。または、そのSNS内で多くの「いいね」やコメントなどを集めた注目の投稿が、他の人にも表示される仕組みがあります。

つまり、毎日コツコツと投稿し続けていても、他の人の投稿に一切反応しなかったり、他の人が興味を持たず反応が得られない投稿を続けていれば、表示されづらくなる可能性が高いのです。

その結果、狙ったように単純接触効果を得ることができません。

まずそのSNSをしっかりと使いこなし、フォロワーや友達と交流して人間関係を築き、タイムラインに自分の投稿が表示される土壌を作ることが大切です。そのうえで、リアクションが得られるような投稿を出し続ける必要があるのです。

