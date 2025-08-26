¶µÃÄ¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤¬ÄË¤¤¤È¤³¤í¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡É¤·¤É¤í¤â¤É¤í¡É¤Ë¡ÄÅý°ì¶µ²ñ¤Îµ½âÖÀ¤òßÕ¤ê½Ð¤·¤¿¡ÉNGµ¼Ô¡É¤Î¡Ö±Ô¤¤¼ÁÌä¡×
¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤Ê¤¼¿®ÍÑ¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤«?
ÄÉµÚ¡¦µêÃÆ°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤ËÁê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ê¡¢»ö·ï¤äÁûÆ°¤ÎÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Î¶»¤ÎÆâ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È¡½¡½¡£¼èºà¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅö»ö¼Ô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¡¢¼«¤é¤Î»ÈÌ¿¤È¸þ¤¹ç¤¦³Ð¸ç¤òÆü¡¹Ëº¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¥¨¥¤¥È¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ö»ä¾®Àâ¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö»ä¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ñ¸«¤Ç¡ÖNGµ¼Ô¡×¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÃø¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤Î¼èºà¼êË¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤Î»þÂå¤ÎÊóÆ»¤ÎÌäÂêÅÀ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤òÌÏº÷¤·¤¿¡ØNGµ¼Ô¤À¤«¤é¸«¤¨¤ë¤â¤Î¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÃÎ¤ë¤Ù¤ÆüËÜ¤Î¿¼ÁØ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø²ñ¸«¾ìÆþ¤ê¸ý¤Ç²¡¤·ÌäÅú¡¢µó¼ê¤·¤Æ¤âÌµ»ë¡Ä¡ÈNGµ¼Ô¡É¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¡×¤Î¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢ÁªÊÌ¤Î°Ç¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¶µÃÄ¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤¬¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë
ÅìµþÃÏºÛ¤¬Åý°ì¶µ²ñ¤Ø¤Î²ò»¶Ì¿Îá¤Î·èÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿2025Ç¯3·î25Æü¡£¶µÃÄ¤Ï½ÂÃ«¤ÎËÜÉô¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»ä¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÆþ¾ì¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¡£Â¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¤Ï¥Î¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç²ñ¸«¾ì¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ä¤À¤±¤¬¶µÃÄËÜÉô¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¿¦°÷¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ç¤¹¡ª¡¡·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤ÈµñÀä¤µ¤ìÉßÃÏ³°¤ØÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Îµ¼Ô¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡Ö¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¶µÃÄ¤¬ÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ëÁÊ¾Ù¿ô¤Î¥°¥é¥Õ¤Î¿ôÃÍ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤òÆÍ¤¯¤È¸ú²ÌÅª¤À¤È¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Îµ¼Ô¤ÏÅª³Î¤Ë¤½¤ÎÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¶µÃÄ¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤¬¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
Íâ26Æü¡¢²ò»¶Ì¿Îá¤Î·èÄêÊ¸¤«¤é¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤¬À¶»»¼êÂ³¤¸å¤Î»ÄÍ¾ºâ»º¤ò¼Â¼ÁµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·ÃÏÀµ¶µ¤È¤¤¤¦ËÌ³¤Æ»¤ÎÊ©¶µ·Ï½¡¶µË¡¿Í¤Øµ¢Â°¤µ¤»¤ë·èµÄ¤ò16Ç¯Á°¤ÎÎî´¶¾¦Ë¡»ö·ï¤ÎºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÄÏ¤ó¤À¡£»ä¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÅöÆüÌë¤Ë½Ð±é¤·¤¿TBS¥é¥¸¥ª¡Ö²®¾å¥Á¥¡¦Session¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç»ØÅ¦¤·¡¢X¤Ç¤â½ñ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÍâÆü¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤ÎÅÄÃæÉÙ¹²ñÄ¹¤¬FCCJ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬È½¤ê¡¢FCCJ¤Ë»²²Ã¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£
ÅÄÃæ²ñÄ¹¤Ø¤Î¼ÁÌä
²ñ¸«ÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤ËÃå¤¯¤È¡¢FCCJ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¤ÏÎëÌÚ¥¨¥¤¥È¤ò²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ë¤Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢FCCJ¤È¤·¤ÆÆÃÄê¤Îµ¼Ô¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é²ñ¸«¼«ÂÎ¤ò³«¤«¤»¤Ê¤¤¤ÈµñÀä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
²ñ¸«¤ÇÅÄÃæÉÙ¹²ñÄ¹¤Ï¤³¤¦¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î·èÄê¤Ç¤Ï¡¢Ë¡¿Í¤Î²ò»¶¤Î¸ú²Ì¤ÏË¡¿Í³Ê¤ÎÁÓ¼º¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¿®¼Ô¤Î½¡¶µ¾å¤Î¹Ô°Ù¤ò¶Ø»ßÀ©¸Â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ßÅÄÁ°¼óÁê¤ËÄÉ½¾¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë´±Î½¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¡¿Í¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Îºâ»º¤ÏË×¼ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£10Ëü¿Í¤â¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¿®¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¶µ²ñ¤â»ÜÀß¤â¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿®ÅÌ¤Î½¡¶µ³èÆ°¤Î¼«Í³¤Ï¿¼¹ï¤ÊÀ©¸Â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ºFCCJÀµ²ñ°÷¤¬Í¥Àè¤·¤Æ»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¡£FCCJ¤Î¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï°ìÄÌ¤êÀµ²ñ°÷¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¼ê¤òµó¤²¤ë»ä¤òºÇ½é¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡½¡½ÅÄÃæ²ñÄ¹¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¡È²ò»¶¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Îºâ»º¤¬Ë×¼ý¤µ¤ì¤ë¡¢10Ëü¿Í¤Î¿®ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤ë¶µ²ñ¤â»ÜÀß¤â¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ò»¶Ì¿Îá¤Î·èÄêÊ¸¤Ë2022Ç¯ÅÙ¤Î´üËö¤Ë1136²¯±ß¡¢¶µÃÄ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¸½¶â¤¬820²¯±ß¤¢¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Åý°ì¶µ²ñÈï³²ÊÛ¸îÃÄ¤Î½¸ÃÄÄ´Ää¤ÇÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤ë³Û¤¬Ìó60²¯±ß¡¢º£¸å¡¢Èï³²ÊÛ½þ¤¬ºÇÂç100²¯±ß¤À¤È²¾Äê¤·¤Æ¤â1000²¯±ß°Ê¾å¤¬Í¾¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶µÃÄ¤ÏÊ¸²½Ä£¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ëµ¬Â§¤Î¤Ê¤«¤Ç²ò»¶·èÄê»þ¤Î»ÄÍ¾ºâ»º¤Ï¹ñ¡¢ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¾¤Î½¡¶µÃÄÂÎ¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÀÕÇ¤Ìò°÷²ñ¡¢¡ÊµÚ¤ÓÉ¾µÄ²ñ¡Ë¤ÎµÄ·è¤Ç·è¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë¤³¤È¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ÏÅý°ì¶µ²ñ¤Ï2009Ç¯6·î23Æü¤ÎÃÊ³¬¤ÇÀÕÇ¤Ìò°÷²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6·î11Æü¤Ë¶µÃÄËÜÉô¤Î¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¡Ê¥Ó¥ë¤ËÆþ¤ë¡ËÆîÅìµþ¶µ¶è»öÌ³½ê¡Ê¤ä½ÂÃ«¶µ²ñ¡Ë¤Ë·Ù»¡¡Ê·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¡Ë¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤¬Æþ¤Ã¤¿12Æü¸å¤Ç¤¹¡£²ÈÂðÁÜº÷¤Î12Æü¸å¡¢ÀÕÇ¤Ìò°÷²ñ¤ò³«¤¤¤Æ»ÄÍ¾ºâ»º¤Îµ¢Â°Àè¤òÅ·ÃÏÀµ¶µ¤Ë¤¹¤ë·èµÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·ÃÏÀµ¶µ¤ÎÂåÉ½¼Ô¡ÊÂåÉ½Ìò°÷¡Ë¤Ï¶µÃÄ¤Î¿®¼Ô¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤½¤Î»þÅÀ¤Ç»ÄÍ¾ºâ»º¤Îµ¢Â°Àè¤ò´ØÏ¢¤Î½¡¶µÃÄÂÎ¡Ê½¡¶µË¡¿Í¡Ë¤Ë°Ü´É¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢16Ç¯Á°¤ÎÃÊ³¬¤ÇÁ°¤â¤Ã¤Æ¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÄÃæ²ñÄ¹¤ÎÅúÊÛ
ÅÄÃæÉÙ¹²ñÄ¹¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï½¡¶µË¡¿Í¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ËèÇ¯Ê¸²Ê¾Ê¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Îºâ»ºÌÜÏ¿ÊÂ¤Ó¤Ëºâ»º¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ÇÄê»ñ»º¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¸½¶â¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¹¤Ù¤ÆÊ¸²Ê¾Ê¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2009Ç¯¤ËÅö»þ¤ÎÌò°÷²ñ¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¤â¤·²ò»¶¤·¤¿¾ì¹ç¤Ëºâ»º¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àè¤Û¤É¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê·èÄê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£»ä¤¬²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æº£¡¢7¿Í¤ÎÌò°÷¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÌò°÷¤Ï°ì¿Í¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤è¤¯¿Ö¤«¤ì¤Þ¤¹¡£²ò»¶¸å¡¢»ñ»º¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤È¡£º£¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¡²¿¤ËÆüËÜ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î½¡¶µË¡¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍÍ¡¹¤Ê°Æ·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤«¡£¤³¤Î¤³¤È¤ËºÇÂç¸Â¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÌò°÷²ñ¤Ç¡¢¤³¤Î»ö·ï°Ê¹ß¡¢²ò»¶¸å¤³¤Îºâ»º¤ò¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤ÈµÄÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÃÏºÛ¤Î·èÄê¤ò¹âºÛ¤ÇÇ¡²¿¤ËÊ¤¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢¤³¤³¤ËºÇÂç¸Â¤ÎÎÏ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡×
¹¹Ìä¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ñ¸«·Á¼°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÅÄÃæ²ñÄ¹¤ÎÊÖÅú¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÏ¢Â³¤·¤Æ¤ÎÄÉµÚ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²óÅú¤À¤±¤Ç¤â¶µÃÄ¤Îµ½âÖÀ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
²ñ¸«½ªÎ»¸å¡¢FCCJ´Ø·¸¼Ô¤«¤é°Ê²¼¤ÎÆâËë¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Åý°ì¶µ²ñ¤Ï»ä¤ò²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ö¤·¤ÖÇ§¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼Áµ¿±þÅú¤ÎºÝ¤Ë¼ÁÌä¼Ô¤È¤·¤Æ»ä¤òÅö¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢°Õ¤Ë²ð¤µ¤ºFCCJ¤Î¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï»ä¤òÎ¨Àè¤·¤Æ»ØÌ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²ñ¸«¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÅÔ¹ç¤Î°¤¤Ìä¤¤¤«¤±¡¢Àµ¹ô¤ò¼Í¤ë¼ÁÌä¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¥ë¤Î¤¢¤ëµ¼Ô¤ò»ØÌ¾¤¹¤ëFCCJ¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢²¿¤è¤ê»ä¤ÏºÇÁ°Àþ¤ÇÊóÆ»¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤³µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
»ä¤¬ÄÏ¤ó¤À¤³¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤ÏÍâÆü°Ê¹ß¡¢³Æ¼Ò¤¬Êó¤¸¤¿¡£»ä¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÄÃæ²ñÄ¹¤ÎÊÖÅú¤âÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¡¢½ÅÂç¤Ê¾ðÊó¤òÄÏ¤ß¥¹¥¯¡¼¥×¤ò½Ð¤·¡¢³Æ¼Ò¤¬¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïµ¼ÔÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤ë¡£
