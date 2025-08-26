経団連会長・筒井義信「業界の垣根を越え、社会全体を俯瞰して、リードするために産業界の総意を結集していく」
社会が向かう方向、 道筋を描いていく
─ 筒井さんは2025年5月、第16代の経団連会長に就任しましたが、改めて今の時代の経団連の役割をどう認識していますか。
筒井 経団連の本源的な役割は、日本経済の自律的で持続的な発展を通じて、国民生活の向上を図ることです。これが変質することがあってはなりません。
ですから、財界、産業界の総意を結集していくことが大事です。幸いにも経団連には様々な産業界から集まった19人の副会長の方々がおられます。私の役割は、業界の垣根を越えて産業界、社会全体を俯瞰して、リードしていけるように、そこに向けて総意を結集していくことだと考えています。
─ 国内外の情勢は政治も含めて混沌としていますね。
筒井 ええ。確かに不透明で不確実な時代です。世界的にもそうですし、国内も政権が不安定化していますが、そういう時代だからこそ、企業にはフロントランナーとしての意識が必要だと思っています。そのフロントランナー的意識を持って、産業界全体、社会全体が今後どう向かっていくかという道筋を描いていくことにコミットしていく決意です。
─ 日本の現状は人口減、少子高齢化というマイナス環境があります。こうした問題にどう対応していくべきか。
筒井 人口減、少子高齢化という課題そのものへの対策はもちろん重要です。これはかなり中長期的なビジョンを持って対処していく必要があり、産業界はもとより、政府、学界、官界、全て一体になって、この課題に立ち向かっていく必要があると思います。
短期的には避けがたい人口減少というトレンドの中、日本は資源も持たない国ですが、そうした様々な制約を跳ね除けて、これまで発展を遂げてきました。
─ 筒井さんが、これからの日本の成長を考える上で重要視している問題は？
筒井 いくつかの重要なポイントがあると思いますが、まず1つ挙げればエネルギー問題です。先ほど申し上げたような、経済の自律的発展、持続的発展、国民生活の向上といった観点から様々なテーマを挙げていっても、一番ベーシックな課題としてエネルギーの安定供給、安定確保があります。しかも安価で、ということが極めてベーシックな要件として、重要な意味を持ちます。
その点で今、第7次エネルギー基本計画で掲げられているポートフォリオをしっかり実践、実行していく。繰り返しになりますが、このことがベーシックに重要だと思います。
─ 物価高を受けて、コメの価格の問題が国民の大きな関心事になりました。この問題をどう考えますか。
筒井 足元では小泉進次郎・農林水産大臣の速やかな決断によって、価格は落ち着いてきています。これはこの先、動向をしっかり見ないといけないと思いますが、農業に関しては、中長期的な構造問題があると思います。
その課題解決に向かうベクトルもしっかり立てて取り組んでいかないと、食料の自給、食料安全保障が中長期的には確保されにくいのではないでしょうか。
─ 経団連として提言もしていく？
筒井 農業活性化委員会を中心に、基本的には農業の大規模化、技術革新、あるいはブランディングを強化して輸出を充実させるといった様々な方面についての提言は出していきたいと思っています。]
潜在成長率を高める 取り組みが必要
─ 改めて、政治と経済の関係はどうあるべきだと考えていますか。
筒井 今のような少数与党の政権になってくると、どうしても政策を決める時の意思決定のスピード感が遅くなったり、効率性を見ても、いろいろな関係先を経由しなければいけなくなるという傾向があると思います。
─ 改めて、政治と経済の関係はどうあるべきだと考えていますか。
筒井 今のような少数与党の政権になってくると、どうしても政策を決める時の意思決定のスピード感が遅くなったり、効率性を見ても、いろいろな関係先を経由しなければいけなくなるという傾向があると思います。