極寒でも平気！ ホッキョクグマの「二段構え防寒システム」が凄すぎる！？【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

ホッキョクグマは皮膚が真っ黒で毛は透明？

寒さに耐えるための毛と皮膚構造

一面が雪と氷に包まれた、真っ白な世界に溶け込むホッキョクグマ。その美しい白い毛並み、本当は「白くない」って知っていましたか？

実はホッキョクグマの毛は、なかが空洞のストロー状の構造になっていて、色は白ではなく、なんと透明です。では、どうして白く見えるのかというと、この透明な毛が太陽光を乱反射させることで、私たちの目には白く映っているのです。

さらに驚くのはその下の皮膚。これがなんと真っ黒なのです。黒は光と熱を効率よく吸収する性質があるため、寒冷地でも体温をキープしやすくなります。つまり、透明な毛で光を取り込み、黒い皮膚で熱を逃さずキャッチするという、冷たい世界に完璧に適応した、二段構えの防寒装備というわけです。また、ホッキョクグマの体には10cm以上の分厚い皮下脂肪もあり、断熱材のような役割を担っています。

一方で、ヒグマやツキノワグマの毛は、見た目通りの茶や黒の色素を含む中身の詰まった毛です。構造もホッキョクグマとは異なり、光をそのまま反射させるしくみになっています。また、暑い地域に生息するマレーグマは、毛が短く、皮膚も色が濃いめなのが特徴的です。体に熱がこもらない熱帯仕様の設計になっています。

ホッキョクグマの毛と皮膚の秘密

● 毛は透明：なかが空洞のストローではなく、色は白でなく透明。

● 皮膚は黒：皮膚は黒をしており、光を効率よく吸収し、体温を逃さない性質。

透明な毛で太陽の光を取り込み、黒い皮膚で熱を逃さずキャッチするという、寒い環境に適応した二段構えの防寒装備です。

クマの夏毛と冬毛の違い

夏毛 暑い地域に生息するクマは、毛が短く、皮膚も色が濃いめ。体に熱がこもらない熱帯仕様で、毛の生えかわりも少ない。 冬毛 寒さから身を守る冬毛のクマは、太くて長い毛が特徴。また、ホッキョクグマは毛の密度が１年を通じて高いといわれている。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』監修：山粼晃司