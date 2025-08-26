「ドイツ人は低価格家具を買わない」…”亡父の家具も捨てずに使う”ドイツ人の「驚きの国民性」

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第57回

30歳でそろえた家具を90歳まで使う

日本の片付けは「捨てる」ことと直結しがちですが、ドイツの場合、質の良い家具だったり、思い入れのある物の場合、捨てずに子が「引き継ぐ」のはごく自然なことです。

私の友人で日本在住のユリア（Julia）さんは、父親を飛行機事故で亡くしました。父と母は離婚していますが良い関係で、父親はデュッセルドルフで一人暮らしを楽しんでいました。そこに訪れた突然の死です。悲しみに暮れる中、残された家族は、父親の家を片付けなければなりませんでした。

「父のマンションは持ち家だから、二人の姉と母と私とで、焦らずに『ゆっくり』片付けることができて、まだよかった。でも、これがもし賃貸マンションだったことを想像すると……また頭が痛くなってくる。賃貸だと短期間で片付けないといけないし、そうしなかったら何ヵ月も家賃を払い続けることになる。想像するだけでゾッとするわ。変な言い方だけれど、悲しみの中でも時間的な余裕をもって、父親の遺品を整理したり処分したりできたのは本当にラッキーだった」

ドイツに住むお姉さんの一人は、父親のウォール・キャビネットが気に入りました。それでも現実的なドイツ人らしく、いったん自分の家に帰って部屋の壁の長さをメジャーで測り、問題ないと確認してから移送して、今も大切に使っているのだとか。

死ぬまで同じ家具を使う

日本在住のユリアさんは、大きな家具などをもらうことは現実的ではありませんでした。それでも写真や父親が趣味で描いていた絵など、「父親」を感じることができる物を持ち帰り、今も自宅に飾っています。たとえばかつて父親が絵を描いた自作のカレンダー。現在の曜日と日付とは違うので、カレンダーとしての実用性はないものの、父親を身近に感じたくて、「アート作品」として飾っています。

ドイツに住む友人・知人の家を訪ねるたびにユリアさんが感じているのは、「日本よりドイツのほうが、戦後で時間が止まったままの感じの家がちょくちょくある」ということ。

「家具のテイストもそうだし、引き出しの角っことかいろんな部分の木が剥がれていたり壊れていたりしてもそのまま使ってるのよね」

確かに昔のドイツ人にとっては、結婚をしたら質の良い家具を買い、その家具を死ぬ時まで使うのはごく普通のことでした。ユリアさんはこう言って笑います。

「30歳でそろえた家具を90歳まで使っている高齢者が、普通にいるの。昔の家具は丈夫に作られているから何十年も使えるけど、同じことをI K E Aの家具でやろうと思ったら、無理よね」

