

さかのぼること0歳から、芸能界でのキャリアは26年にものぼるぁぃぁぃさん（撮影：今井康一）

【写真を見る】「"特殊な職業"アイドルを通算14年」「昔は"青春を売る仕事"と思っていたけど…」アイドル“2周目”の人生を選んだ話題の"ぁぃぁぃさん"、その素顔

かつて、卒業したアイドルグループ・私立恵比寿中学（以下、エビ中）では廣田あいかとして約8年。その後、フリーランス期間を経て、一度は離れたアイドルのステージへ約6年半ぶりに復帰したぁぃぁぃさん（26）。

いわばアイドル“2周目”で、「ライブアイドル」の誇りを胸に、Maison de Queenのリーダーとしてパフォーマンスに励む。

愛称「ぁぃぁぃ」としてひたむきに、ステージへ立ち、汗を流していた少女もいまや大人に。ぁぃぁぃさんの過去となる、アイドル前史をひもとく。

【この記事の続き】

→「アイドルは"人生をかけた長編小説"」「昔は"青春を売る仕事"と思っていたけど…」アイドル“2周目”の人生を選んだ"ぁぃぁぃさん"の大胆告白

11歳で受けたオーディションが転機に

およそ14年ほど前に選んだアイドルという仕事は「特殊な職業」だとつぶやく、ぁぃぁぃさん。芸能界でのキャリアをたどると、その年月は長い。

0歳から子役として活動し、芸能界でのキャリアは年齢と同じく26年だ。そのうち、通算14年を占めるのがアイドルとしての歩み。きっかけは、私立恵比寿中学（以下、エビ中）への加入だった。

0歳から続ける芸能活動は「習い事」のような感覚だった。

小学校への入学後に一時休止するも「学校と仕事を両立していると、どっちかでうまくいかなくても息抜きになる」と悟って、活動を再開。小3で再びオーディションを受けるようになり、子役として表舞台に戻った。

そして、11歳で天職と巡り合う。

小6で新たに受けた、エビ中が所属する芸能事務所「スターダストプロモーション」（以下、スターダスト）のオーディションが、ぁぃぁぃさんの人生を変えた。

【写真を見る】「"特殊な職業"アイドルを通算14年」「昔は"青春を売る仕事"と思っていたけど…」アイドル“2周目”の人生を選んだ話題の"ぁぃぁぃさん"、その素顔

アイドルになる以前、ドラマなどのオーディションにも参加していた。ほかの参加者と並び「この子には負ける」と思わされたのが、スターダストに所属する子役だった。

「事務所の名前を聞いたとたん、『あっ、終わった……』みたいな感覚はありました。でも、だんだん『私も入りたい』となって、当初はアイドル志望ではなく、スターダストのオーディションを受けました」

ももクロの「妹分グループに入らない？」と

オーディションの自己PRでは、得意なダンスとアクロバットを惜しみなく披露した。

「懐かしいですね。スターダストはスタイルのいい方が多いイメージだったので、靴にインソールを仕込んでいったんです（笑）。とにかく元気に『廣田あいかです！』と挨拶して、特技をアピールするために、ママの協力で作った自己紹介用のDVDも渡しました」



私立恵比寿中学の在籍当時は「廣田あいか」名義で活動していた（撮影：今井康一）

熱意が伝わり、みごと合格。しかし、アイドルではなく先輩の柴咲コウ（2020年3月にスターダストを退社）のような「歌える女優さん」をめざしていた。

「幼いながらに『未来のために、いまをがむしゃらに生きよう』と思っていたんです。でも、アイドルになるとは思っていなくて。オーディションであーりん（スターダスト所属のももいろクローバーZ・佐々木彩夏）さんが好きと伝えたら『妹分グループに入らない？』というお話をいただいて、翌週にはももクロちゃんからダンスを教わり、いつのまにかステージに立っていました」

2012年5月リリース『仮契約のシンデレラ』でのメジャーデビューも経て、グループはさいたまスーパーアリーナなどの大舞台へと羽ばたいていった。



かつては、日本武道館やさいたまスーパーアリーナのステージも経験（撮影：今井康一）

「人と人との気持ちの積み重ねで、次の箱（会場）へ向かっていく。アイドルは特殊な職業だなと思います。小6で大人の方々と握手するところからはじまって、独特な声なので『まわりには好きって言えないです……』と打ち明けられたこともあったんですけど、気がつけばグループの輪が広がっていました」

「反発心」が自身のスタイルの原点に

エビ中でのキャッチフレーズは「ミラクルマジカルマスコット」。話し声こそアニメ声だが、パフォーマンスとなると一変、力強い歌声で観客の心をつかんだ。

ただ、ぁぃぁぃさん自身には戸惑いも。次から次へと何かをこなす慌ただしい日々の中では、思春期ならではのひそかな抵抗もあった。

「加入当時は何を求められているのかわかっていなくて、次第に、ゲームのようにアイドルを攻略する感覚になっていったんです。メジャーデビューの当時は中1で、髪を結びたかったのにストレートのロングヘアに決められて『なんで？』と思ったんですけど、いまなら、メンバーを覚えやすくする戦略だったんだなとわかります」

当時、わずかにあった抵抗をステージにぶつけると、一躍、パフォーマンスが注目された。

「あの頃の反発心が、自分のスタイルを作ってくれました。自分だけ髪を結べない気持ちを逆手にとって、髪を振り乱して暴れるようにパフォーマンスしていたら『中学生なのにロックでカッコいい』と褒められたんです。エビ中の曲では『大人はわかってくれない』とかに、表れていた気がして。グループ自体も、感情をそのままぶつけるのを肯定してくれる環境でした」

エビ中での活動期間は、7年9カ月。2017年8月に転校（エビ中における卒業）を発表し、2018年1月の日本武道館公演で人生初のアイドル活動に終止符を打った。

「がんばった先に『何かがある』と信じて、駆け抜けていました。転校したのは18歳でしたけど、じつは『10代でアイドルは終えよう』と思っていたんです。誰かに作っていただいたものの中にいる環境への不安があったし、大舞台に立っても、自分で成し遂げた感覚がなかったんです。それは悔しさでもあって、20代で悔しさをじかに味わってみたいと思ったので、転校を決めました」

古巣との「相乗効果」が生まれるなら

エビ中の転校後は、スターダストを退所。自分の無力さを「身にしみて味わったほうがいいのではないか」と思い、フリーランスとなった。



XやInstagramなど、SNSは軒並み10万フォロワーを超える人気インフルエンサーとしても活動（撮影：今井康一）

表舞台で「ぁぃぁぃ」としての活動がスタートして以降、しばらくはエビ中出身であるとは名乗らずに。しかし、2023年11月、音声配信メディア「Artistspoken」の番組『幼馴染なふたり』をきっかけに、エビ中の現メンバーである真山りかと共演。グループの名を再び、公言するようになった。

「エビ中の存在が大きかったし『頼りたくない』という気持ちがあったんです。でも、番組のお話をいただいたときに、パートナーは『自分を知っている人でないと、面白い話ができない』と思って、私から『エビ中メンバーはどうですか？』と提案しました。スタッフさんには『ずっと、黙っていましたよね。アリなんですか？』と驚かれたんですけど、迷いはなかったです」

26歳になって「エビ中で出会ったファミリー（エビ中ファンの愛称）のみなさんと同い年」になったと痛感。「いまの自分が、当時の自分から元気をもらうような関係性は特別」だとつぶやく。

古巣のライブにも足を運ぶ現在では、自身のアピールによって「いまのエビ中を見ていただけるなら」とも願う。自分もMaison de Queenの一員として、共にステージへ立つ“同志”として「相乗効果」が生まれるなら。

歩む道は別々であっても、ぁぃぁぃさんの中には、エビ中で育まれた魂がいまなお宿っている。

【この記事の続き】

→「アイドルは"人生をかけた長編小説"」「昔は"青春を売る仕事"と思っていたけど…」アイドル“2周目”の人生を選んだ"ぁぃぁぃさん"の大胆告白

（カネコ シュウヘイ ： 編集者・ライター）