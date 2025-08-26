【香港】

貿易収支（7月）17:30

予想 -250.0億香港ドル 前回 -589.0億香港ドル（貿易収支)



【米国】

耐久財受注（速報値）（7月）21:30

予想 -3.9% 前回 -9.4%（前月比)

予想 0.2% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)



住宅価格指数（6月）22:00

予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)

住宅価格指数（2025年 第2四半期）

予想 N/A 前回 0.7%（前期比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（6月）22:00

予想 2.25% 前回 2.79%（前年比)



リッチモンド連銀製造業指数（8月）23:00

予想 N/A 前回 -20.0（リッチモンド連銀製造業指数)



コンファレンスボード消費者信頼感指数（8月）23:00

予想 96.5 前回 97.2（コンファレンスボード消費者信頼感指数)



※予定は変更することがあります

