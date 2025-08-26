【香港】
貿易収支（7月）17:30
予想　-250.0億香港ドル　前回　-589.0億香港ドル（貿易収支)

【米国】
耐久財受注（速報値）（7月）21:30　
予想　-3.9%　前回　-9.4%（前月比)　
予想　0.2%　前回　0.2%（輸送除くコア・前月比)

住宅価格指数（6月）22:00　
予想　-0.2%　前回　-0.2%（前月比)
住宅価格指数（2025年 第2四半期）
予想　N/A　前回　0.7%（前期比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（6月）22:00
予想　2.25%　前回　2.79%（前年比)

リッチモンド連銀製造業指数（8月）23:00　
予想　N/A　前回　-20.0（リッチモンド連銀製造業指数)

コンファレンスボード消費者信頼感指数（8月）23:00
予想　96.5　前回　97.2（コンファレンスボード消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります