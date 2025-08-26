本日の予定【発言・イベント】
8:15 ウィリアムズNY連銀総裁、メキシコ中央銀行創立100周年記念イベント出席（質疑応答あり）
10:30 豪中銀議事録（8月12日開催分）
13:01 バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
14:00 日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
19:45 ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州経済領域（EEA）会議出席
23:00 マン英中銀委員、メキシコ中央銀行創立100周年記念イベント出席
27日2:00 米2年債入札（690億ドル）
3:45 マックレム加中銀総裁、メキシコ中央銀行創立100周年記念イベント出席
※予定は変更することがあります
