¡Öí¯¡×¤Î¤È¤­¤ÏÄË¡¹¤·¤¤¤Û¤ÉÍÛµ¤¡¢¡Ö¤¦¤Ä¡×¤ÏÈá´ÑÅª¤Ç¼«¸ÊÈÝÄê¤Ë´Ù¤ë¡£ÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¤Î¡Öº¤¤Ã¤¿¡×¾õÂÖ¤È¤Ï¡©

¿´¤ÎÉÂ¤Ï¡¢¿ÇÃÇ¤â¼£ÎÅ¤â¤à¤º¤«¤·¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âº¤Æñ¤Ê¤Î¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ç¤â¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¤È¤Î¸«¶Ë¤á¤ËÇº¤à¤È¤¤¤¦¡ÖÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤ÎÉÂµ¤¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ä¼£ÎÅË¡¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¦¤ÄÉÂ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤¸¤Ä¤ÏÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤ä¿®ÍÑ¡¢ºâ»º¡¢¤½¤·¤ÆºÇ°­¤Î¾ì¹ç¤ÏÌ¿¤Þ¤Ç¼º¤¦¤Û¤É¤Î¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯¼ê¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£

¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡Ø¿·ÈÇ ÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¤Î¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ÊÌîÂ¼Áí°ìÏº´Æ½¤¡¢¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤«¤é¡¢Àµ¤·¤¤¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ò¡¢Á´10²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡ÚÏ¢ºÜ¡ÛÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¤Î¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡¡Âè2²ó

¡Ø¡ÖºÇ¹â¡×¤«¤é¡ÖºÇÄã¡×¤ØµÞÅ¾Ä¾²¼¡£µ¤Ê¬¤¬·ãÊÑ¤¹¤ëÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¤ÎÀµ¤·¤¤¿ÇÃÇ¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£

í¯¾É¾õ¤Î¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤¬¹âÍÈ¤·¤ÆËüÇ½´¶¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤ë

ÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¤È¤Ï¡¢ÁÐ¶Ë¤È¤¤¤¦ÉÂÌ¾¤É¤ª¤ê¡¢í¯¤È¤¦¤Ä¤Î2¶Ë¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢í¯¤Î¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ë¸µµ¤¤äÍÛµ¤¤À¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´í¤¦¤µ¤äÄË¡¹¤·¤µ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼þ°Ï¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ë¼«³Ð¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤«¤éÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡Úí¯¾É¾õ¡Û

¡ü´¶¾ðÌÌ

¡¦¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤­¤ë¤·¡¢·É°Õ¤òÊ§¤ï¤ì¤ë¤Ù¤­¤À¤È¤¤¤Ã¤¿ËüÇ½´¶¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¡£

¡¦¾åµ¡·ù¤ÇÍÛµ¤¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤¨¤º¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¡¢¤è¤¯¾Ð¤¦¡£

¡¦Á´¿È¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ëþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¾­Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¿ÍÀ¸¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£

¡¦Ãí°ÕÎÏ¤¬»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤ë¡£

¡¦¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ÆÅÜ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤­¤Ê¤ÉÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£Ë½ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£

¡ü»×¹ÍÌÌ

¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤³¤ó¤³¤ó¤ÈÍ¯¤­¡¢µ¤Ê¬ÁÖ²÷¡£¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¤È¤­¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¡£

¡¦¤â¤Î¤´¤È¤ò³ÚÅ·Åª¤Ë¤È¤é¤¨¡¢¤Ç¤­¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë·èÃÇ¤¹¤ë¡£

¡¦ÏÃ¤·Â³¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¡£

¡¦µ­²±¤Î³°¤Ë±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£

¡¦¸ØÂçÌÑÁÛ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£

¡ü¹ÔÆ°ÌÌ

¡¦Â¾¿Í¤Ë»Ø¿Þ¤·¡¢´³¾Ä¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤É¤È¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤ë¡£

¡¦¿·¤·¤¤·×²è¤òÌîÊü¿Þ¤Ë¤¿¤Æ¡¢Æ°¤­²ó¤ë¡£

¡¦¶â¤òÅò¿å¤Î¤´¤È¤¯»È¤¤¡¢¼Ú¶â¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ç¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¡£

¡¦¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¡£¿¦¾ì¤Ç¤Ï¾åÌò¤äÆ±Î½¤òÅÜ¤é¤»¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉ¾È½¤òÍî¤È¤¹¡£

¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É±¿Å¾¤ä¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏ©¾å¤Ç¤Î´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö¡£

¡ü¿ÈÂÎÌÌ

¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ìë¤â¤í¤¯¤ËÌ²¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¿çÌ²ÉÔÂ­¤Ë¤Ê¤ë¡£

¡¦Ì²¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áá¤¯ÌÜ¤¬³Ð¤á¡¢ºã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ì²¤ê¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£

¡¦¿çÌ²»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÆü°ìÆüÃæ¤¦¤Þ¤¯¤ä¤êÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£

¡¦¿©Íß¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£

¡¦À­Íß¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢À­Åª¤Ë°ïÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£

¤¦¤Ä¾É¾õ¤Î¤È¤­¤Ë¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¸Ï³é¤·¡¢´¶¾ð¤âÄäÂÚ

ÁÐ¶ËÀ­¤Î¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢ÉáÄÌ¡¢Æü¾ïÅª¤Ë´¶¤¸¤ëÍ«¤¦¤Ä¤Êµ¤Ê¬¤è¤ê¤â¡¢¤â¤Ã¤È½Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î·çÇ¡¡×¡£¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÕÍß¤¬Í¯¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤­¤Ê¼ñÌ£¤äÆ»³Ú¤¹¤é¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¸Ï³é¤·¤Æ¡¢°­²½¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£

¡Ú¤¦¤Ä¾É¾õ¡Û

¡ü´¶¾ðÌÌ

¡¦Èá°¥´¶¡¢ÀäË¾´¶¤¬¶¯¤¯¡¢Èá´ÑÅª¡£

¡¦¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡£

¡¦¼þ°Ï¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¦¤ë¤µ¤¯´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î°Å¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Éâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë¡£

¡¦¡Ö¤Ä¤é¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Î´¶¾ð¤âÍ¯¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£

¡¦¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬Â¾¿Í¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£

¡¦¼«Ê¬¼«¿È¤òÀÕ¤á¤ë¡£

¡ü»×¹ÍÌÌ

¡¦¤â¤Î¤´¤È¤ò¸å¤í¸þ¤­¤Ë¤È¤é¤¨¡¢°­¤¤»öÂÖ¤Î¤ß¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£

¡¦¤Ê¤ó¤Î´õË¾¤â¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ê¤ó¤ÎÅ¸Ë¾¤â¤Ê¤¯´¶¤¸¤é¤ì¡¢¼«¿®¤â¤Ê¤¤¡£

¡¦»×¹ÍÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¤¬¸ºÂà¤·¡¢·èÃÇ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤òÃå¤¿¤é¤è¤¤¤«¡¢¤Ê¤Ë¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¤è¤¤¤«¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê·èÃÇ¤Þ¤Ç¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£

¡¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»É·ã¤¬µ¤¤Ë¾ã¤Ã¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¤¬Í¯¤­¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£

¡¦¼«¸ÊÈÝÄê¤ÎÌÑÁÛ¤Ë¤È¤ê¤Ä¤«¤ì¤ë¡£

¡ü¹ÔÆ°ÌÌ

¡¦ËèÆü¤Î´·¤ì¤¿»Å»ö¤ä²È»ö¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿©»ö¤äÆþÍá¤Ê¤É¤Î´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è¤Ø¤Î°ÕÍß¤âºï¤¬¤ì¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤â»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£

¡¦¤Ê¤Ë¤«¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¾Ç¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£

¡¦¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ°ÕÌ£¤â¤Ê¤¯Êâ¤­²ó¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£

¡¦¿Í¤Å¤­¤¢¤¤¤¬°­¤¯¤Ê¤ë¡£Ã¯¤Ë¤â²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£

¡¦¾É¾õ¤¬½ÅÆÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«»¦´êË¾¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£

¡ü¿ÈÂÎÌÌ

¡¦ÁáÄ«¤ä¿¼Ìë¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°Ê¸åÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£

¡¦Ì²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¦¤Ä¤ÎÉÔÌ²¤Î¶ì¤·¤µ¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÉÔÌ²¤è¤ê¤âÂç¤­¤¤¡£

¡¦¤¢¤é¤æ¤ëÍßË¾¤¬Äã²¼¤·¡¢¿©Íß¤âÍî¤Á¤ë¡£

¡¦Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢Æ¬ÄË¤¬¤¹¤ë¡¢¼êÂ­¤¬¤·¤Ó¤ì¤ë¡¢´¨µ¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂÎ¤Î¶ñ¹ç¤¬°­¤¯¤Ê¤ë¡£¤á¤Þ¤¤¡¢¸ª¤³¤ê¡¢ÅÇ¤­µ¤¡¢¸ý¤¬³é¤¯¡¢¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤â¡£

ÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¤Ï¡¢¿´¤ä¿ÈÂÎ¤ÎÉÂµ¤¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¹çÊ»¤·¤ä¤¹¤¤

ÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¿´¤ÎÉÂ¤òÆó¤Ä¤â»°¤Ä¤âÊú¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¹çÊ»¾É¤ÎÂ¸ºß¤ÏÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¤Î¾É¾õ¤Î¸«¤¨Êý¤òÊ£»¨¤Ë¤·¡¢¿Ç»¡¤ä¼£ÎÅ¤ò¤à¤º¤«¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤â¡¢¹çÊ»¤¹¤ë¿´¤ÎÉÂµ¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¤·¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¤Îµ¤Ê¬¤ÎÊÑ²½¤È´ØÏ¢¤·¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀìÌç°å¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¹çÊ»¾É¤ÎÂ¿¤µ¤â¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÂç¤­¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤äÊÐÆ¬ÄË¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎÅª¤ÊÉÂµ¤¤ò¹çÊ»¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ÚÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¤È¹çÊ»¾É¡Û

¡ü°ÍÂ¸¾É

¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤äÌôÊª¤Ø°ÍÂ¸¤¹¤ëÎ¨¤Ï¹â¤¯¡¢¤È¤¯¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¤ÏÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¤Î²áÈ¾¿ô¤Ë¹çÊ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´Îµ¡Ç½¾ã³²¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎ¼À´µ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¼«»¦¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤­¤Ê±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾ã³²

¶ËÃ¼¤Ê¹Í¤¨¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤¬Ãø¤·¤¯º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤ò¤¤¤¤¡¢¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤Ç¾×Æ°Åª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë°Õ¸«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶¯¤¤ÉÔËþ¤ä¹¶·âÀ­¤òÀ¸¤¸¡¢ËýÀ­Åª¤Ë¶õµõ´¶¤ä¤¦¤Ä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾ã³²¤ò¹çÊ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±¶­³¦À­¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾ã³²¤È¤Î¹çÊ»¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾ã³²¤ò¹çÊ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ÇÃÇ¤¬¤Ä¤­¤Ë¤¯¤¯¡¢¼£ÎÅ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£

¡üÀÝ¿©¾ã³²

ÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¤Ç¤Ï¤È¤¯¤Ë²á¿©¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢È¯ÉÂ¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï·ò¾ï¤Î¿Í¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÁÐ¶ËÀ­­¶·¿¡Êí¯¾õÂÖ¤ÎÉôÊ¬¤¬·Ú¤¤¡Ë¤Ç¤Ï¡¢14¡ó¤Ë¹çÊ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë½÷À­¤Ç¹çÊ»¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡üÉÔ°Â¾É

ÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¤È¤Î¹çÊ»¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÏÉÔ°Â¾É¤Ç¤¹¡£¤ª¤è¤½75¡ó¤ËÉÔ°Â¾É¤¬¹çÊ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¾É¤Ï¡¢ÁÐ¶ËÀ­¾ã³²¤Î¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Î¤È¤­¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¸½¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾É¤ò¹çÊ»¤¹¤ëÎã¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÈÌÉÔ°Â¾É¡¢¼Ò¸òÉÔ°Â¾É¡¢¸Â¶ËÀ­¶²ÉÝ¾É¤Ê¤É¤È¹çÊ»¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

