「お墓を買って、死後に自分が納まるところが決まるとホッとする」70代女性が語る「死の話」

桜になる、自然に守られる--「死をも超えた時間性」

エンディングセンターでおこなっている「語りあいの会」で聞いた70代・女性の声を紹介する。彼女は単身で、エンディングセンターとは死後の葬儀や死後事務処理を託す契約をしている。

「お墓を買って、死後に自分が納まるところが決まるとホッとする。私が眠るところにはフジザクラがあるんです。死んだらフジザクラになってそこにいるんだと思うと、死の恐怖が少なくてすむのね。毎年毎年、春が来ると桜が咲いて、その桜になるんだわ、そう思うと素敵じゃない」

また、サクランボがなる桜のそばの区画を求めた人は、「鳥についばまれて大空を飛びたい」と言っていた。

このように「死んだら桜になる」ことを想定している人がいる。死んだら終わりになるのではなく、桜になると考えて、そのことによって死の恐怖を軽減できるというのだ。これこそ「死をも超えた時間性」の想定である。

家族が連続しない時代に、自然というものの中に包まれ、特に日本人であれば桜と共に生き、桜が見届けてくれると感じることで、死を受容しやすくなるのではないだろうか。死んだら桜になって、毎年、桜の花として咲き誇る、そう考えると死が怖くなくなる。ここにスピリチュアルケアが見て取れる。桜葬墓地には「あなたが生きたこと 桜は忘れない」という標語が書かれた案内板がある。

