“パワプロ”が初のドラマ化！ 脚本はダブルインパクト王者、ニッポンの社長・辻
人気野球ゲーム「パワフルプロ野球」シリーズを初ドラマ化した『パワプロドラマ 2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー』（ABCテレビ）が、9月26日0時24分より放送されることが決定。新お笑い賞レース『ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦 2025』（日本テレビ・読売テレビ系）で初代王者に輝いたニッポンの社長・辻皓平が、ドラマ初脚本に挑む。
【写真】「よう考えたら『なんでやねん』」『パワプロドラマ』脚本を担当するニッ社・辻
「パワフルプロ野球」シリーズは、1994年3月11日に1作目の『実況パワフルプロ野球‘94』が発売されて以来、30年以上にわたり楽しまれている、コナミデジタルエンタテインメントを代表する野球ゲーム。
今回の激戦の舞台は、せわしない現代社会。主人公の西野は、パワプロ好きな社会人1年目。高校時代野球に打ち込むも、大事な試合での失敗がトラウマとなり、そこから人生負けの連続。これといった才能もなく超平凡だった毎日と、これから始まる社会人生活に嫌気がさしていた入社初日、ひょんなことから謎のゲーム“パワフル社会人”を発見。その後の入社式で、同僚で独特な口癖の矢部、営業成績を競い合うライバルの猪狩、マドンナ的先輩の山咲ら個性豊かな面々と出会う。
昼休みに何の気なしに“パワフル社会人”のスイッチを入れると、不思議なことが起きる。なんとそこには、会社で出会った面々のスペックが数値化されたデータがズラリ。そして、自分の能力も丸裸に…。社会人人生のスタートとともに、野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界が始まる。
ドラマ初脚本に挑むニッポンの社長・辻皓平は、「脚本を任せていただけるというのは本当に光栄ですが、よう考えたら『なんでやねん』『なんでやらせてもらえんねん』も思います。ただあんまりよう考えんようにして、今は絶対に良い作品にしたいなという気持ちです」と素直な心情を告白。
原作となる「パワフルプロ野球」シリーズについては、「やり過ぎて生活に支障が出てました。友達と盛り上がり過ぎてその日のバイトをサボったりもしました。友達と仲良くなるキッカケになりましたし、絶交するキッカケになったこともあったかもしれません。ゆうに千時間以上はやってる気がします」と思い入れを明かした。
さらに「パワプロのサクセスモードは人生そのものです。良いこともあれば悪いこともあり、ラッキーもあれば理不尽もある。最初は無味無臭でもやってくうちに個性が出てくる。いくら実力があっても結果や周りの評価が足りないと何者にもなれない」とその魅力を力説し、「パワプロファンは、より一層パワプロを好きになり、パワプロを知らない方はこれを機にパワプロにハマってもらいたい、と思ってます。僕も脚本を考えていくうちによりパワプロにハマっていってます」と意気込みを明かした。
ドラマ『パワプロドラマ 2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー』は、ABCテレビにて9月26日0時24分放送（関西ローカル）。
