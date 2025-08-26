¥¤¥Ë£Ä¤Ç°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿WRC¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¡Ö¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡ª¡¡¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó²»¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤±¤É»ÔÈÎ¼Ö¤Ç»È¤¦¤È¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ!!
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¥Õ»þ¤ËÀ¸¤¸¤ë¥¿¡¼¥Ü¥é¥°¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½
¢£WRC¤Îµ¬Â§¤Î¤¿¤á¤Ë»ÔÈÎ¼Ö¤Ë¤â¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬Éõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¢£ECU¤Î½ñ¤´¹¤¨¤Ç¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à»ÈÍÑ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤¬¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¿¤¤
¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤É¤ó¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¡©
¡¡2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç30¼þÇ¯µÇ°¤Î¸ø¼°¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È ¡ÖÆ¬Ê¸»úD 30th Anniversary 2days¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤Éº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¡ÖÆ¬Ê¸»úD¡×¡£¤½¤ÎºîÉÊÃæ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¿ÜÆ£µþ°ì¤Î¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óIII¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¿¡¼¥Ü¼Ö¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ê¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¥Õ¡Ë¤·¤¿¤È¤¤ËÀ¸¤¸¤ë¥¿¡¼¥Ü¥é¥°¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×A»þÂå¤ÎWRC¥Þ¥·¥ó¤ËÀ¹¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£Åö»þ¤Ï¡¢WRC¤Î¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ð¥ë¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µWRX STi¡ÊGDB°Ê¹ß¡Ë¡¢»°É©¤Î¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊCE9A°Ê¹ß¡Ë¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥»¥ê¥«GT-FOUR¡ÊST205¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢»ÔÈÎ¼Ö¤Ë¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÅö»þ¤ÎWRC¤Ç¡¢»ÔÈÎ¼Ö¤Ë¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢»ÔÈÎ¼Ö¤Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òECU¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÉõ°õ¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¿¡¼¥Ü¥é¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤µ¤é¤¤¤ò¡£¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢ÇÓµ¤¥¬¥¹¤ÎÎÏ¤Ç¥¿¡¼¥Ó¥ó¤ò¤Þ¤ï¤·¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ç¶õµ¤¤ò°µ½Ì¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎµÛÆþ¶õµ¤ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹ÁõÃÖ¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¹â²óÅ¾¤Ç¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÇÓµ¤¥¬¥¹¤¬Àª¤¤¤è¤¯Î®¤ì¤Æ¡¢¥¿¡¼¥Ó¥ó¤âÎÏ¶¯¤¯¤Þ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î²óÅ¾¤â²¼¤¬¤ê¡¢ÇÓµ¤¥¬¥¹¤ÎÎ®ÎÌ¤â¸º¤ë¡£
¡¡Ã±½ã·×»»¤Ç¡¢6000²óÅ¾¤Ç¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¥Õ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡á1000²óÅ¾¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ì¤Ð¡¢ÇÓµ¤¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤â6Ê¬¤Î1¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¥¿¡¼¥Ó¥ó¤Î²óÅ¾¤â°ìµ¤¤ËÍî¤Á¤ë¡£°ìÅÙ²óÅ¾¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¶õµ¤¤Ë¤â¼ÁÎÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç´·À¤¬Æ¯¤¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ßÄ¾¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤ÏÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¡£¤³¤Î²óÅ¾¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¥¿¡¼¥Ó¥ó¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸µµ¤¤è¤¯¤Þ¤ï¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥í¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¡¢¥¿¡¼¥Ü¥é¥°¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»³³ÙÉô¤òÁö¤ë¥é¥ê¡¼¥«¡¼¤À¤È¡¢¥¿¥¤¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥¢¥¯¥»¥ë¤òÁ´ÊÄ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¿¡¼¥Ü¥é¥°¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¹Í¤¨½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
»ÔÈÎ¼Ö¤ò¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à»ÅÍÍ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä
¡¡¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤òÊÄ¤¸¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¨¥¥Þ¥ËÆâ¤Ç¤¢¤¨¤ÆÇ³¾Æ¥¬¥¹¤ò¼º²Ð¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÇ³¾Æ°µÎÏ¤Ç¥¿¡¼¥Ó¥ó¤ò¤Þ¤ï¤·Â³¤±¡¢¥Ö¡¼¥¹¥È°µ¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï
¡ ¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¥Õ»þ¤Ë1µ¤ÅûÊ¬¤ÎÅÀ²Ð»þ´ü¤òÂç¤¤¯ÃÙ³Ñ
¢ ¾å»àÅÀ¸å¤ËÅÀ²Ð¤·¤Æ¡¢º®¹çµ¤¤¬Ç³¾Æ¤·¤Ê¤¬¤é¥¨¥¥Þ¥Ë¤ØÇÓ½Ð¡£
£ ¼¡¤Îµ¤Åû¤ÏÅÀ²Ð¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æº®¹çµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÓ½Ð¡£
¤ ¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¥Õ»þ¤Ë¥¨¥¢¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤ËÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Î³«ÅÙ¤òÄ´À°¡£
¥ º®¹çµ¤¤ò¥¨¥¥Þ¥ËÆâ¤ÇÇ³¾Æ¤µ¤»¤ë¡£
¤È¤¤¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼çÌò¤ÏECU¤ÈÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Î¥¿¡¼¥Ü¼Ö¤Ê¤é¡¢ECU¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à»ÅÍÍ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ÔÈÎ¼Ö¤Ç¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ë¼º²Ð¾õÂÖ¤òºî¤ë¡×¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ºîÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤«¤é¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡×¤ÈÇËÎö²»¤¬¤¹¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤Î¸Æ¾Î¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Á¥é¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¸Æ¤ÓÊý¡£»°É©¤Ç¤Ï¡Ö2¼¡¥¨¥¢¶¡µë¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÝ°Â´ð½à¤Ç¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄ¾ÀÜµ¬À©¾ò¹à¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Ö¸¡¤È¤Ê¤ë¤ÈÇÓ¥¬¥¹¸¡ºº¤ä¶áÀÜÇÓµ¤Áû²»¸¡ºº¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉÕ¤¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤òË¾¤à¤Î¤Ê¤é¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¤òÇ¤°Õ¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÇ³Èñ¤Î°²½¡¢¿¨ÇÞ¤Ê¤ÉÇÓµ¤·Ï¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¶¥µ»¼ÖÎ¾ÍÑ¤Îµ»½Ñ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£