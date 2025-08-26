Pixel 9a 128GB(au)

　「BCNランキング」2025年8月11日〜17日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

2位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

3位　Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）

4位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

5位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

6位　Pixel 8a(Y!mobile)（Google）

7位　Galaxy A25 5G(UQ mobile)（SAMSUNG）

8位　nubia S 5G（ZTE）

9位　Pixel 8a(au)（Google）

10位　Galaxy A25 5G(Y!mobile)（SAMSUNG）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。