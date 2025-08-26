Çò´äÎÜÉ±¡¢À©ºî¿Ø¤«¤é¤ÎÄ¾¡¹¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÇÀ¼Í¥½éÄ©Àï¡¡ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥½¥í³èÆ°¤â¡ÖÁ´¤Æ¤ÏJO1¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀ®¸ù¡¢BEST ALBUM¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¡¢Çò´äÎÜÉ±¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£¼«¿È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥½¥í³Ú¶Ê¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×MV¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿À©ºî¿Ø¤«¤éÄ¾¡¹¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Çò´ä¤Ë¡¢ËÜºî¤Ç¤Î·Ð¸³¤«¤éÆÀ¤¿¤â¤Î¤ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¸½ºß¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò´äÎÜÉ±¡¢Èþ¤·¤µÇúÈ¯¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¢¡À¼Í¥¡õ¼çÂê²Î½ñ¤²¼¤í¤·¡¢2¤Ä¤Î¡È½éÄ©Àï¡É¡¡ºîÉÊ¤Ë±¿Ì¿´¶¤¸¤ë
¡¡ËÜºî¤Ï¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¡ØÀ±¤ÈÍã¤Î¥Ñ¥é¥É¥¯¥¹¡Ù¤ò¸¶ºî¤ËÀ©ºî¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÀßÄê¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀÅÌî¹¦Ê¸´ÆÆÄ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò´ð¤Ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸¶ºîÆ±ÍÍ¤ËÄçËÜµÁ¹Ô¤¬Ã´Åö¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï·ºÉô°ìÊ¿¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£
¡¡Çò´ä¤¬±é¤¸¤ë¥è¥¦¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉÔ³Î¤«¤ÊÌ¤Íè¤ËÇº¤àÃÏµå¤Î¹â¹»À¸¡£¤¢¤ëÆü°Õ¼±¤ÎÃæ¤Ç¡¢±§Ãè¤ËÉâ¤«¤ÖÀ±¡ã½äÀ±¡ä¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ°È÷»Î¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¾¯½÷¡¦¥é¥³¤È½Ð²ñ¤¤¡¢±¿Ì¿¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£Çò´ä¤¬RUKIÌ¾µÁ¤Ç½ñ¤²¼¤í¤·¡¢¼«¤é²Î¤¦¼çÂê²Î¡Ö½äÀ±¡×¤âÁá¤¯¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Çò´ä¡§¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬À¼Í¥¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È·Ï¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â³Ú¶Ê¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤«¤Î¤¿¤á¤Ë³Ú¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤¹¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡ÈW½é¤á¤Æ¡É¤À¤±¤É¤¤¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JO1¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¼þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢³Ú¶Ê¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Çºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£»×¤¦¤È¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Çò´ä¡§³Ú¶Ê¤âºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂæËÜ¤ò¤¹¤°¤ËÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤«¤é¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÌÌÇò¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡£°ã¤¦À±¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¼æ¤¤³¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¶Êºî¤ê¤â¤¹¤°¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½±é¤¸¤é¤ì¤¿¥è¥¦¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Çò´ä¤µ¤ó¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Çò´ä¡§¥è¥¦¤ÏÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¡¢Ãç´Ö¤È¤â²ÈÂ²¤È¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¡¢ÊÙ¶¯¤â¡Ä¤ÈÁ´Éô¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤ÆÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â³Ú¶Ê¤òºî¤ë¤³¤È¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¼å¤«¤Ã¤¿¥è¥¦¤¬½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¡¢¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉËÍ¤¬¥è¥¦¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯¤Î¤³¤í¤Ëºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ö¤³¤ìÃ¯¤ËÆÏ¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤ÎMV¤ÎÀ©Éþ¤âºîÉÊ¤ÎÃæ¤Î¥è¥¦¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë±¿Ì¿¤¬°ú¤´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥è¥¦¤È¥é¥³¤Î´Ø·¸À¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Çò´ä¡§1¿Í¤¸¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ°Ê¾å¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Çò´ä¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼11¿ÍÁ´°÷¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò´ä¡§ÀÎ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢JO1¤â1¿Í1¿Í¤¬1¡Ü1¡Ü1¡Ä¤Ç¡á11¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì500¤È¤«1000¤È¤«¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤«¤±»»¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê11¿Í¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤é¡Ä¡£
Çò´ä¡§¤â¤¦ÌµÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¡½¡½º£²óÀ¼Í¥½éÄ©Àï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Çò´ä¡§¼Â¤ÏÃ¯¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÈ¯É½¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥áÂç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Î¡ÊÌÚÁ´¡ËæÆÌé¤ä¡Ê¶â¾ë¡ËÊË³¤¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤¤¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈºÙ¤«¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡´°À®ºî¤ò´Ñ¤Æ¡Ö2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤Ç´¶Æ°¡×
¡½¡½À¼Í¥½éÂÎ¸³¤Î´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Çò´ä¡§±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤«»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²þÁ±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥Ö¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥ê¥Õ¤È¥»¥ê¥Õ¤Î´Ö¤Ë¤Ê¤¤¥»¥ê¥Õ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÅÇÂ©¤ÎÉ½¸½¤Ê¤É¤Ë¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ²Î¤¦»þ¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤Î¤¹¤°Á°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¡Ö¶á¤¹¤®¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¥Ö¡¼¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦ÉÝ¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£JO1¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³ÃÍ¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Çò´ä¡§»î¼Ì¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥á¤ò½éÂÎ¸³¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£´¶Æ°¤¹¤ëÅÀ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë°ìÈÖ´¶Æ°¤·¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î»þ¤Ï³¨¤â´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀµÄ¾ÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¼«ÂÎ¤Ë´¶Æ°¤â¤·¤¿¤·¡¢³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ä¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤â»×¤¤½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤¢¤Î¤È¤´Ú¹ñ¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö¤¯¤½¡¼¡ª¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ª¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢¤³¤ß¾å¤²¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ª¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤éÎ®¤ì¤ë¼çÂê²Î¡Ö½äÀ±¡×¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Çò´ä¡§¤¤¤ä¤¡¡Á¡£¤½¤â¤½¤â¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Ç¤«¤¤¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤É¤Ç¤«¤¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÄ°¤¯¡Ö½äÀ±¡×¤Ï°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À©ºî¼Ô¤È¤·¤ÆÃ¯¤è¤ê¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤ÇÄ°¤¯¡Ö½äÀ±¡×¤¬°ìÈÖ²Î¤¬³è¤¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤¢¤Î´Ä¶¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Çò´ä¡§½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¥è¥¦¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¹¤ÎÇØÃæ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²¡¤»¤¿¤ê¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¥í¥Ü¥Ã¥È·Ï¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Î90Ê¬¤ò¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¤ËÊû¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¸Ä¿Í³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÖÁ´¤Æ¤ÏJO1¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡½¡½Àè¤Û¤É¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤Ï¥è¥¦¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯¤´¤í¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çò´ä¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¹â¹»»þÂå¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Çò´ä¡§¥è¥¦¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤È¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Êü²Ý¸å¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ä¥À¡¼¥Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃ¤ËÇº¤ß¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·ÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¾®Ãæ9Ç¯´Ö¤¯¤é¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êü²Ý¸å¤âÅÚÆü¤â¤Ê¤¤¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤À¸³è¤ò9Ç¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤ÎÈ¿Æ°¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¼«Í³¤Ê3Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½JO1¤Î³§¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÆü¡¹¤Ï¤É¤ó¤Ê5Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Çò´ä¡§°ìÈÖÁá¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â°ìÈÖÄ¹¤¯¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇ»¤¤5Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿5Ç¯´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤5Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
Çò´ä¡§ºÇ¶á¤Ç¸À¤Ã¤¿¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Ï´Ñ¤Æ¤ëÂ¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¸»úÄÌ¤êÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÌë¤¬ÌÀ¤±¤¿¤é¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë·¯¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¡Ù¤äº£²ó¤ÎÀ¼Í¥¶È¤Ê¤É¡¢²»³Ú³èÆ°°Ê³°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò´ä¡§º£¸å¤âÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢JO1¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ¤ÏJO1¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ªË»¤·¤¤ËèÆü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î³Ú¤·¤ß¤äÌþ¤ä¤·¤Î»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Çò´ä¡§ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤È¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¾ÆÆù¤ä¾Æ¤Ä»¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï1¿Í¤Î»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤äÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Î»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§¶áÆ£¥æ¥¦¥Ò¡¡¼Ì¿¿¡§ÊÆ¶ÌÍøÊþ»Ò¡ÎG.P. FLAG inc¡Ï¡Ë
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ¸ø³«Ãæ¡£
