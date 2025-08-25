「ランコム（LANCÔME）」が、「ジェニフィック」シリーズの新・美容化粧水「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」（150mL 9900円）の発売に合わせ、ジャパンアンバサダーの戸田恵梨香を起用したブランドムービーを発表した。ブランドとのタッグが今年で8年目を迎えた戸田は、新商品の感想と合わせて、これまでの思い出を語った。

2018年に日本人初の“ランコムミューズ”に就任した戸田。8年目に突入したことを感慨深く思うとし、「過去にはさまざまな才能あふれる女性たちがミューズとして活躍されていたので、就任当時とても光栄に思ったのを覚えています」と当時を振り返った。続けて、「私自身、このランコムの世界観を本当に楽しんでいます。心の内側の幸せな気持ちが、見た目の輝きまでも強くすると思うのですが、ランコムが体現するフレンチハピネスは、ただハッピーなだけじゃなくて、ぶれない芯の強さが伝わってくるので、その世界観に入れて、とても嬉しく思います」とブランド哲学への共感を語った。

ブランドを象徴するシリーズ初の化粧水となるジェニフィック アルティメ エッセンス ローションは、シリーズ共通成分の高純度のβグルカンに加え、肌の回復力に注目した独自成分プロキシレン、高分子と低分子のヒアルロン酸を掛け合わせたマルチヒアルロン酸、シワ改善有効成分として知られるアデノシンの3つの美肌成分を配合。とろみがありながらべたつかないみずみずしいテクスチャーで、内側から湧き上がるようなツヤ感へと導く。

発売に先駆けて商品を試したという戸田は、「こんな化粧水を待っていました！というか、つけた瞬間に肌に一枚ヴェールをまとったような、守られている感覚と共に、回復というキーワードが実感できるこのテクノロジーは凄いなと、使う度に驚いています」とコメントした。

日本ロレアル ロレアルリュクス事業本部 成田浩明ランコム事業部長は、「私たちは今年で創立90周年を迎えます。圧倒的なフレンチビューティの哲学を持っていますが、守り続けただけではなく、常に挑戦し、イノベーションを起こし続けたからこそ、今なおラグジュアリービューティのトップに名を連ねるブランドとして愛されているのだと思います。新作は、お客さまの要望に応えながら、一歩先をいくような革新的な商品で、28年にわたる回復科学の結晶。これからも先駆者であり続けたいと思います」と意気込んだ。