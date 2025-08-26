※本記事には本編にかかわるネタバレを含みます

2023年、『近畿地方のある場所について』（以後、『近畿地方』）という小説が発売された。もともと小説投稿サイト「カクヨム」で大きく話題になっていたこともあり、大型書店に立ち寄ると、いつも目立つところに平積みで積まれていた。どこかのダムの写真に、なぜか真っ赤な空。シンプルな表紙からは瘴気のようなものが感じられ、触ると祟られるような気がして、その一角は避けて歩いていたのを覚えている。「ある場所」がどこなのかは名言されないが、表紙のダムは以前ドライブで訪れたあるダムに似ているような気もした。「ある場所」とは結構近所なのではと思い、それだけで近畿地方在住の筆者は、戦々恐々としていた。著者名が「背筋」なのも怖かった。

あるとき、「このままではいけない」と謎の負けじ魂が発動し、できるだけ表紙を見ないようにして購入した。絶対にブックカバーを外さずに一気に読み、そして、激しく後悔した。最終章で、語り部が読者に語る。

皆さんはあまりにも強く縁を結んでしまった。もう、おしまいです。

もうおしまいだそうだ。まんまと呪われてしまった。激しく絶望したが、同時に、この呪われることへのある種の諦念には既視感を覚えた。同じく怖いもの見たさで観て激しく後悔した映画『ノロイ』（2005年）である。白石晃士監督の伝説のフェイクドキュメンタリー作品だ。今作で呪いに巻き込まれた少女（菅野莉央）が、「多分ね、もう全部ダメなんだよ」と語るシーンがある。そのシーンの彼女は、怯えるでもなく、強がるでもなく、ただ子供っぽい無邪気さで恐ろしいことを語る。徹頭徹尾不穏であり、鑑賞後の絶望感も凄まじい作品だ。だが、どれほどショッキングなシーンよりも、この少女の呟きが頭から離れない。

実は背筋はこの『ノロイ』に大きな影響を受け、白石監督のフェイクドキュメンタリーという手法を小説に置き換えて『近畿地方』を書いたと公言している。既視感を得て当然である。そしてこのたび『近畿地方』を白石監督が映画化した。この映画版においても、呪われてしまったある人物が、「もう全部ダメなんだよ」と語る。因果は巡る。

オカルト雑誌の編集長・佐山（夙川アトム）の失踪からこの物語は始まる。一切の引き継ぎもないまま彼の記事を引き継いだ編集部員の小沢（赤楚衛二）とライターの千紘（菅野美穂）は、彼が調べていたことはすべて「近畿地方のある場所」につながっていくことに気づく……。

結論から言うと、本作は素晴らしく怖くて面白いホラー映画だった。それもこれも、菅野美穂の力によるところが大きい。1990年代の一時期、彼女は確かにホラークイーンだった。『エコエコアザラク－WIZARD OF DARKNESS－』（1995年）、『富江』（1999年）、『催眠』（1999年）と、彼女が演じる“美しい怪異”は、その恐ろしさに反比例して、妖しく魅力的だった。菅野美穂になら、呪われてもいいと思っていた。約25年ぶりにホラーに帰ってきた彼女は、今度は怪異に立ち向かう側である。では怪異に怯え逃げまどう側なのかというと、とんでもない。彼女はパワーアップして帰ってきた。

憑依されて暴れ出した小沢を、ビンタ一発で正気に戻す。高名な住職ですら、除霊途中で嘔吐し、「私には祓えない」と降参させた怪異をである（住職はその後、謎の自殺）。極めつけは、運転中に目の前に現れた怨霊を「邪魔するなああああああ!!!」とフルスロットルで跳ね飛ばす。誰も解決できない怪異を“物理”による力業で解決してしまう。原作の不穏さをうまく映像化していたのに、一気にいつもの“白石節”になっていく。原作ファンには賛否両論あるだろう。だが原作者の背筋自身が、「脚本協力」という形で本作に関わっている。言わばこの展開は、原作者公認である。ともあれ、相棒の小沢が若干頼りないため、彼女の男前ぶりが際立つ。『来る』（2018年）の比嘉琴子（松たか子）と対決してほしい。

ちなみに原作の千紘は、こんなにアグレッシブな女性ではない。どちらかと言うと、怪異の被害者である。ただ、原作の単行本版では彼女は「背筋」という作者と同じペンネームを名乗っており、本名は名乗らない。大きく加筆修正された文庫版では、瀬野千「尋」という一文字違いの名前である。単行本版と文庫版では彼女の設定も大きく変わっている。従って、映画版の瀬野千紘は、3人目の「ちひろ」と言える。はっきり言って別人である。

だが、この3人の「ちひろ」には、共通点がある。3人とも、「子供を亡くした母」なのである。単行本版は事故で。文庫版は流産で。映画版は殺人で。だが、原作の2人と映画版の千紘には、大きな違いがある。映画版の千紘の行動原理は、すべて「子供を生き返らせるためにある」ということだ。

だからこそ、映画版の彼女だけがこんなにアグレッシブなのである。子を想う母の愛の強さに基づいて行動しているので、当然だ。だが、ただで子供が生き返るわけではない。それには「贄」が必要だ。そのことがわかると、前半での彼女の何気ない行動のすべてが恐ろしくなる。公式パンフレットによると、監督の中には、「前半の千紘の意図に関しては2回目に観た人が気づくぐらいのさじ加減で大丈夫」という演出プランがあったようだ。確かに初見では、前半の千紘はただの世話焼きお姉さんに見える。だがすべてがわかってしまった今、2回目を観るのは心底恐ろしい。先ほど、彼女のことを「怪異に立ち向かう側」と書いたが、間違っていた。「半分怪異側」である。

ちなみにその贄となる俳優は、スケジュールの都合で撮影前のお祓いに参加できなかったため、個人でお祓いを受けた。その最中、神主が激しく咳き込み、お祓いを中断する事態になったという（公式パンフレットより）。霊能力者が除霊の最中に咳き込みだし、しまいには嘔吐して、「私には手に負えない」となるシーンは、白石作品の定番である。前述したように、本作にもある。この俳優はリアルでこの体験をしてしまった（嘔吐まではしていないが）。撮影前の時点で、すでに呪われている。どうあがいても、贄となる運命からは逃れられなかったようだ。（文＝ハシマトシヒロ）