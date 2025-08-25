「とUNDECORATED」とsio Creativeがフードイベントを開催　バインミーなど用意

「アンデコレイテッド（UNDECORATED）」のライフスタイルプロジェクト「とUNDECORATED」が、sio YOYOGI UEHARAやFAMiRESなどを運営するsio Creativeとタッグを組み、フードイベント「sioとUNDECORATED」を中目黒のgroundfloor Galleryで開催する。8月30日の17時から22時まで行う。

同イベントでは、sio YOYOGI UEHARAのコースの中でのみ提供している「しらす丼」（1000円）や、期間限定で実施したテイクアウトメニュー「バインミー」（1000円）を用意。そのほか、ナチュラルワイン（1000円）やみかんジュース（700円）などのドリンクをスタンディングスタイルで提供するほか、クッキー「35MM」の3缶セット（3040円）を販売する。

◾️sioとUNDECORATED

開催日：2025年8月30日（土）

開催時間：17:00〜22:00

会場：groundfloor Gallery

所在地：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒 2階



◾️とUNDECORATED：インスタグラム