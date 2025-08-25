「ハリー・ウィンストン（HARRY WINSTON）」が、銀座店を8月29日に移転オープンする。面積を拡大し、最新のデザインコンセプトを導入。国内最大規模のフラッグシップ・サロンとなる。

【画像をもっと見る】

新たな「ハリー・ウィンストン銀座店」は、ハリー・ウィンストンの伝統的なスタイルをコンテンポラリーに再解釈したデザインコンセプトを、日本国内で初めて導入。地上2階、地下1階の3フロア構成で、延べ面積は869平方メートル。クリーム色の大理石の外観や、シグネチャーであるロゼットモチーフがあしらわれたブラックとゴールドの重厚なゲートといった、ニューヨーク五番街の本店にオマージュを捧げたアイコニックなデザインを取り入れる。

1階はブライダル・ジュエリーの専用フロア、2階にはコレクション・ジュエリーやタイムピース、ハイジュエリーのほか、日本最大級のVIPルームを設ける。地下階には、日本初となるリペア専門のコンシェルジュサービスを導入し、アフターケアサービスを提供する。

オープンに先駆けて、LINEミニアプリ「The World of Harry Winston」をリリース。ブランドの歴史や創始者のエピソードなどを閲覧できるバーチャルミュージアム、スマートフォンのカメラで顔を撮影すると自分自身が物語の主人公として登場する絵本コンテンツ、新店舗のエントランスにスマートフォンをかざすとジュエリーが外観を彩る「スパークリングAR」といった、デジタルコンテンツを提供する。またオープンを記念し、新作「ミニループ・ペンダント」（予定価格 101万2000円）を先行販売する。

◾️ハリー・ウィンストン銀座店

所在地：東京都中央区銀座1丁目7-10

電話番号：03-3535-6441

営業時間：11:00〜20:00

定休日 ：不定休

2025年8月29日（金）移転オープン

◾️The World of Harry Winston （利用にはLINEアプリが必要）

リリース期間：2025年8月22日(金)〜2025年9月30日(火)

※スパークリングARのみ8月29日(金)〜2025年9月30日(火)