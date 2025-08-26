2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。女性芸能人部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/06/16）。

TVer見逃し配信が累計2400万回再生を突破*するなど、高い支持を集めているドラマ『続・続・最後から二番目の恋』(フジテレビ系)。本記事の前編では、還暦世代となった主人公たちや、タイトルの「恋」が意味するものについて触れた。

2012年に放送された第1期から、愛されキャラとして知られるのが内田有紀演じる長倉万理子だろう。シリーズ3作を通じて描かれた万里子の「恋」が伝えるものとは。（全2回の2回目／はじめから読む）

『燕は戻ってこない』で強烈な印象を残した内田有紀

物語の中心である吉野千明（演：小泉今日子）、長倉和平（演：中井貴一）と並び、『最後から二番目の恋』のメッセージを体現する存在が、内田有紀演じる長倉万理子だ。和平と典子（演：飯島直子）の妹で、真平（演：坂口憲二）の双子の姉にあたる。

すでに次クールのドラマ『ちはやふるーめぐりー』（日テレ系）への出演も決まっており、出演作が後を絶たない内田。近年では、代理母ビジネスに手を伸ばした若い女性を描いたドラマ『燕は戻ってこない』（2024年、NHK総合）の草桶悠子役が特に強烈だった。

血筋を重んじる夫・基（演：稲垣吾郎）と共に、主人公・リキ（演：石橋静河）のクライアントになるセレブ妻。リキにとって唯一の相談相手になれると思っていた悠子の変わりようは、視聴者からも「怖い」という声が続出したが、彼女もまた、その選択をせざるを得なかった女性の一人であることを忘れてはならない。

「極度の人見知り」「引きこもり」の万里子の“恋”

あの悠子の凄まじいインパクトを忘れ、ふたたび万理子を愛でられるだろうか……。放送前はそんな不安もよぎった。しかし、『続・続』の放送決定と同時に発表された、いかにも“あの声で”脳内再生できそうな内田のコメントが、一気に万理子たちとの思い出を呼び覚ましたのである。

〈「ご視聴いただきました皆さまとお別れしてから早11年。また大好きな作品に参加させていただけるとは！ 申し遅れましたワタクシ長倉万理子と申します……」〉

極度の人見知りで仕事も長続きせず、長年家に引きこもっていた万理子。気になる存在だった千明から酔った勢いでキスをされ、第1期当時35歳だった万理子は、人生初めての恋をする。千明への恋心が、その後の万理子の人生を大きく変えるのだ。

名前のない関係、女性同士の恋愛も描き……

2012年に放送された『最後から二番目の恋』を改めて見返してみても、本作がいかに時代の先端を走っていたかがわかる。むしろ令和7年の今になり、ようやく時代が『最後から二番目の恋』の価値観に追いついたのではないかと思うほどだ。

大人たちの名前がつかない関係性、血縁のない人同士のつながり、恋愛至上主義ではない考え方。そして、千明に対する万理子の想いを“恋愛”として描き、女性から女性への恋心を物語上で可視化したことは、当時としてはやはり珍しかったのではないか。2022年の『作りたい女と食べたい女』（NHK総合）や2024年『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる』（MBS）など、近年になってようやく女性同士の恋愛を描いたドラマが増えてきたからこそ、その重要性が沁みる。

万理子は千明への恋心を自覚していたが、その想いを押し付けようとはしなかった。なぜならば、千明は当時真平と交際しており、別れた後は和平と仲睦まじい関係だったからだ。しかし、万理子は腐らなかった。千明に誘われるがままテレビドラマ業界に飛び込んだ万理子は、「ドラマを作る時プロデューサーと脚本家は恋愛しているのと同じ」という千明の言葉に背中を押され、脚本家になる。

日本のテレビドラマ史に刻まれた“史上最高の愛の告白”

現実で恋愛関係になれないならば、仕事上でつながりたい。その想いをまっすぐ受け止めた千明と、万理子が辿り着いた鮮やかな答えに、心を救われた人もいるはずだ。

『続・続』では、売れっ子脚本家になった万理子が、ついに千明のもとから精神的な巣立ちを迎える。己のクリエイティブ魂に導かれるように書き上げた万理子の物語は、燻っていた千明のプロデューサー魂に火をつけた。

小泉今日子の声で読み上げられた「今までは仕事上の恋人だったけど、今度は溶け合いたいです。作品で一つになりたい。どうかな？」というセリフは、史上最高の愛の告白として、日本のテレビドラマ史に深く刻まれたことだろう。

『続・続』も残すところ、あと2話。早くも“ロス”が怖いけれど、まるで人生のご褒美のような時間だった。生きていればこんなに嬉しいこともあるのだと思わせてくれたこの3か月。

千明や和平や万理子たちは、数年後どうなっているのだろう。次に会えるのは、1年後か2年後か11年後か、はたまたその先か。生きていさえすれば、私たちはふたたび、奇跡のような瞬間に立ち会えるのかもしれない。

（明日菜子）