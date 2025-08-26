デビュー40年…売上好調の『セブンティーンアイス』が【ドリンク自販機】をライバル視しない納得の理由

駅やショッピングモール・アミューズメント施設など、出かけた先でよく見かける『セブンティーンアイス』（江崎グリコ株式会社）の自販機。

前編記事『「生徒が授業中に食べたら困る」…2年連続で最高売り上げ『セブンティーンアイス』。躍進のきっかけとなった【学校設置】の高すぎたハードル』では、学校進出にまつわる苦労と工夫を、江崎グリコ（株）乳業事業部マーケティング部の井上朋美氏に聞いた。

今年で自販機販売の開始から40周年を迎える『セブンティーンアイス』。後編記事では、その設置場所の歴史と変遷について、同じく井上氏に語ってもらう。

17アイスは時代を映す鏡

セブンティーンアイス自販機の第1号は、1985年、ボウリング場に設置された。それは、ターゲット層であった17歳を中心とした若い世代が集まる場所であるためだけではなかった。

「友達同士でボウリングをして、勝った人が食べるといったゲーム性も含めて楽しんでいただいていたようです。また、運動をする場であることも大事で、同じく初期から設置していたスイミングスクールでも、多くの方にご購入いただきました」(江崎グリコ（株）井上氏、以下「」も)

年齢層だけではなく、そこでの行動によってアイスが食べたくなる状況まで見越した戦略は奏功。スイミング帰りの「ご褒美」として買ってもらった記憶がある人も多いのではないだろうか。

そこから、時代の流行とともにセブンティーンアイスの販路も広がっていくことになる。

「現在は、大型ショッピングモールなどにも多く設置させていただいていますが、80〜90年代はまだそういった施設は少ない状態でした。若い方やご家族づれが多く出入りしていた、レンタルビデオ店やブックセンターなどを中心に設置するようになりました」

90年代の中盤頃からは、ある施設の全国的な人気の広がりが、セブンティーンアイスにも大きな影響を与えたと井上氏は言う。

「スーパー銭湯の登場は大きかったです。アイスはやっぱり『お風呂上がり』のイメージも強いですからね。お店で、ソフトクリームなどを販売されているお店は交渉も難しいですが、それでも、全国にたくさんのスーパー銭湯ができていったのは、私たちにとってもありがたい変化でした」

こうして見ると、セブンティーンアイスはまさに時代を映す鏡のようだ。

施設内の「どこに置くか」も熟考

昨今での時代の大きな変化といえば、コロナに関わるものだろう。時代の流れが大きく反映されるセブンティーンアイスにも、その影響は見られたと井上氏。

「コロナが広まってきた時期は、人ごみの多い場所を避ける流れがあって、郊外や山間部にキャンプ場やグランピング施設が充実していきましたよね。そのため、セブンティーンアイスもそういった場所に設置を増やしました」

そして2023年5月、日本政府は新型コロナウイルスの感染症の指定を2類から5類へ移行。実質、このタイミングであらゆる制限が解除され、人の流れが大きく変化した。

「その時期からインバウンドの方が増えたことで、観光地での売り上げが向上し、設置台数も増えました。また、外国の方は『自販機でアイスなんて！』と驚いてくださいます。購入して、自販機の前で記念撮影される方もいるんですよ」

あらゆる時代に寄り添いながら40年の歴史を紡いできたセブンティーンアイス。そこには、設置場所決定までの知見もたまっているだろう。どんなポイントを重要視しているのだろうか。

「キーワードは“滞在”です。ショッピングモール内でもどこでもいいわけではなくて、エスカレーター・エレベーターの近くの座る設備がある場所など。それから、『何かを待つ時間』も滞在になるので、お連れ様を待つこともあるお手洗いのそばなどもポイントです」

ドリンクの自販機であれば、持ち歩いて飲むケースも多い。“滞在”をキーワードにするのはアイスならではだろう。

「ショッピングモール以外でも“滞在”はポイントになります。例えば水族館だと、入口などよりもイルカショーを見るような場所に設置しています」

滞在とアイス自販機の関係は、駅に設置されたケースの売り上げを見てもわかるのだという。

「駅の場合、乗降者数が多い駅の方が売り上げが良さそうに思われるかもしれませんが、必ずしもそれだけでなく、乗降数がそうでもない駅でも売り上げが高いところもあります。次々と電車が来る駅より、たまにしか電車がこない駅の方が滞在時間が長くなるためだと考えています」

ドリンク自販機はライバルではない

施設内でも、どの場所に設置するかなどの細かい点まで追求しているセブンティーンアイス。リサーチの際、他社の自販機が設置されている場所を参考にすることもあるのだろうか。

「確かに、飲料の自販機がすでにある場所だと、お客様も『あそこに自販機があるな』と認識されているというメリットがあるので無関係ではありません」

とはいえ、そこに飛び込むのは競合の中に入ってしまうことにならないのか。

「アイスを食べたらドリンクも欲しくなりますよね。だから、飲料だけの中にセブンティーンアイスが入ることによって、売場全体が活性化すると思っています。飲料の自販機は、競合というより一緒に盛り上げてくださっている感覚です」

そういえば、筆者もその盛り上げにハマった記憶がある。4歳の息子にセブンティーンアイスを食べさせると、全部食べきれないことがしばしば。残した分を食べると、どうしてもブラックコーヒーが飲みたくなり、まんまと隣のドリンク自販機でコーヒーを購入した経験が、一度ではない。

今後は「アプリ」にも期待を

今やセブンティーンアイスは、老若男女のお出かけの一幕として、当たり前の存在になっている。井上氏は、2年前にリリースしたセブンティーンアイスのスマホ用アプリに期待を寄せていた。

「アプリでは、自販機の設置場所も調べられるようになりました。日常的に通っていて見かけているのに、意識していなかった自販機を再発見してくださる方も多いみたいです。自販機なので、買っていただいても『ありがとう』が言えないのが寂しかったんです。でも、アプリ内でマイレージとして還元できるようにしたので、ありがとうの気持ちが少しでも伝われば嬉しいです」

設置場所もアプリで見られるようになり、「偶然見つけるアイス」から「目指して食べに行くアイス」へ進化しようとしていると感じた。

長年愛され続ける定番商品でありながら、チャレンジし続けるセブンティーンアイスの未来に期待が高まる。

(取材・文/Mr.tsubaking)

