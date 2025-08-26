¿¿ÀµÌÌ¤Ï°µ¤¬¶¯¤¤¤·Ž¤30ÅÙ¤Ï¤Ê¤ó¤«¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤¡ÄŽ¢¤³¤Î¿Í¤ÏÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤Ž£¤È»×¤ï¤»¤ë"ÀäÌ¯¤Ê³ÑÅÙ"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¶¶ËÜ¿¿Î¤»Ò¡Ø´¶¾ð¤ÎºîË¡¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Äã¤¤À¼¤Ï¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È»×¤ï¤»¤ë
¡¾ÐÀ¼
¼õÉÕ»þÂå¡¢¸¦½¤¤Ç½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö¾ÐÀ¼(¤¨¤´¤¨)¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ð´é¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ëÀ¼¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄã¤¤À¼¤ÇÏÃ¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
»ä¤¿¤Á¤Ï¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢¾ÐÀ¼¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Æâ¿´¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ð¥ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÐÀ¼¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÀ¼¤è¤ê¤â¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¹â¤á¤ÎÈ¯À¼¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤¹À¼¤è¤ê¡¢¤â¤¦°ìÃÊ³¬¹â¤¤À¼¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ¡¢¸ý³Ñ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤À¼¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÃ¤¹»þ¤Ï¡¢¸ý¤Î¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤òÆ°¤«¤·¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ì¸À°ì¶ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÈ¯²»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢À¼¤Î¹â¤µ¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¡Ö¤¯¤êÊÖ¤¹¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÁêÄÈ¤òÂÇ¤Ä»þ¤Ë¡Ö¤¦¤ó¤¦¤ó¡×¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢2ÅÙ¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç½À¤é¤«¤¯¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿»þ¤Û¤É¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤½¤¦
¢¥Ú¡¼¥¹
´¶¾ð¤¬À©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¡¢¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁá¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áá¸ý¤Ç¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡ÖÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤âÅÁ¤ï¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿»þ¤Û¤É¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ú¡¼¥¹¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1ÉÃ´Ö¤Ë1Ã±¸ì¤«2Ã±¸ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬3¡Á4Ã±¸ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¹â°µÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤®¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¸å¤ËÂ³¤¯¸ÀÍÕ¤â¼«Á³¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¼õÉÕ»þÂå¤Ë¤¢¤ëÀèÇÚ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÏÃ¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Å¨¤òºî¤ê¤Ë¤¯¤¤
»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤ß¤ó¤Ê¤¬¥«¥ê¥«¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡¢¤½¤ÎÀèÇÚ¤Ï·è¤·¤ÆÁá¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÇ½¤Ê¿Í¤ÏÁá¸ý¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÁá¤¯ÏÃ¤·¤Æ¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÀèÆþ´Ñ¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¿á¤Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤à¤·¤í¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹Êý¤¬¡¢ÏÃ¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¨¤òºî¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤ÎÀèÇÚ¤ÏÃ¯¤«¤é¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ªÊ¢¤«¤éÀ¼¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤ªÊ¢¤«¤éÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Ë¸ÆµÛ¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤âÆ¨¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í¾·×Áá¸ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¸ÆµÛ¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÜ¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÝ¤¤
£É½¾ð
¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿»þ¡¢Ç½ÌÌ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÌµÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ï¡¢´éÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤ÆÁþ¤á¤Ê¤¤¡£ÌµÉ½¾ð¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ç¤¹¡£
ÌµÉ½¾ð¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤ËÂ¾°Õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Öµ¡·ù¤¬°¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿»þ¤Û¤É¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´éÁ´ÂÎ¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÏÃ¤¹»þ¡¢Á°»õ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Ë¸ý³Ñ¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ¸ý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Þ¤Ë¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ï¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¸ý¸µ¤ÈÌÜ¤Ç¾Ð¤¤¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ì¤Ð´°àú¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤Ë¾Ð¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Ê¡×¡Öº¤¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤ò¡¢ÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤¦»þ¤â¡¢´¶¼Õ¤ä¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò´éÁ´ÂÎ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò´éÁ´ÂÎ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£
É½¾ð¶Ú¤òÂç¤¤¯»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Áê¼ê¤ÎÌÜ¤È¼ê¸µ¤ò¸ò¸ß¤Ë¸«¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¤Ç¤â¡¢¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ½¾ð¶Ú¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢¼ê¤À¤±¤Ç¤âÆ°¤«¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º¤¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¸ý¸µ¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤¿¤ê¡¢Íê¤Þ¤ì¤´¤È¤òÃÇ¤ë»þ¡¢ÇÒ¤à¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤¿¤È¤¨´é¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¢¤ä¤Ä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ÏÁíÆ°°÷¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢»ë³Ð¾ðÊó¤¬55¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡¢Ä°³Ð¾ðÊó¤¬38¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¡¢ÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«7¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨Æâ¿´¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢É½¾ð¤äÏÃ¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¥Ð¥ì¤º¤Ë¤¹¤à¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ÌÜÀþ
ÏÃ¤¹»þ¡¢ÌÜÀþ¤ÏÁê¼ê¤ÎÌÜ¤È¼ê¸µ¤ò¹Ô¤Íè¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤º¤Ã¤ÈÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¤È¡¢¹â°µÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ä¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë»þ¤ÏÌÜ¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î»þ¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¤éÁê¼ê¤Î¼ê¸µ¤ËÌÜÀþ¤ò¤½¤Ã¤È²¼¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁê¼ê¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½÷À¤Î¾ì¹ç¤Ï¶»¸µ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Èò¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¸µ¤Ê¤é¡¢¸«¤é¤ì¤ÆÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»ú¤ò½ñ¤¯¤ó¤À¤Ê¡×¡ÖÄÞ¤ò¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ÀÆ±»Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤½¤Î»ØÎØ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Í¥¤¥ëÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤Ê¤É¡¢²ñÏÃ¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¿¤È¤¨¾å»Ê¤Ç¤âÏÓÁÈ¤ß¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤
¥»ÑÀª
»ÑÀª¤Ï¾¯¤·Êø¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¥Ô¥·¥Ã¤È¤·¤¹¤®¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤ò¶ÛÄ¥¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¿¦¾ì¤Ç¾å²¼´Ø·¸¤¬¤¢¤ë»þ¤Ê¤É¤Ï¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î»ÑÀª¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤«²þ¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
1on1¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¤É¤¦¶ÛÄ¥¤ò²ò¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¤Û¤ª¤Å¤¨¤ò¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶õµ¤¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾å»Ê¤ÎÁ°¤ÇÉª¤ò¤Ä¤¯¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡Ë¡£
¤¿¤À¤·¾å»Ê¡¦Éô²¼¤òÌä¤ï¤º¡¢ÏÓÁÈ¤ß¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¤¨¤é¤½¤¦¤Ê¿Í¤À¤Ê¡×¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤³ÑÅÙ¤Ï¡Ö¥Ê¥Ê¥á45ÅÙ¡×
¦µ÷Î¥¡¢°ÌÃÖ
°Õ³°¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÈÏÃ¤¹»þ¤Î³ÑÅÙ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤¿»þ¡¢Áê¼ê¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ÈÏÃ¤¹»þ¡¢¤«¤¬¤ó¤Ç»ëÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤â¤»¤ººî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Á¤ó¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥Ê¥á45ÅÙ¤Ç¤¹¡£¥Ê¥Ê¥á45ÅÙ¤¬¡ÖÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¡×¤Î°õ¾Ý¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ë»þ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¿¿¸å¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ê¥Ê¥á45ÅÙ¤¯¤é¤¤¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Î¾ì¹ç¡¢¿¿¸å¤í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡ÖPC²èÌÌ¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡©¡×¤È¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Æ±Î½¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ê¥Ê¥á45ÅÙ¤ÏPC²èÌÌ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¸«¤¨¤º¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÌÜ¤¬¹ç¤¦¤¯¤é¤¤¤Î³ÑÅÙ¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿»þ¤â¡¢¥Ç¥¹¥¯¤«¤é45ÅÙ¤¯¤é¤¤¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬30ÅÙ¤¯¤é¤¤¤À¤È¡ÖË»¤·¤¯¤Æ¼ê¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°µ¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤Ï¡¢¥Ê¥Ê¥á45ÅÙ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å±ó¤¶¤«¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ÷Î¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¶á¤Å¤¯¤È°µÇ÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁêÄÈ¤ÏÂ¿¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤
§ÁêÄÈ
Áê¼ê¤ÈÏÃ¤¹»þ¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÁêÄÈ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¹¤®¤ë¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤¬¼Â¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾å»Ê¤Ê¤é¡Ö¤Ï¤¤¡×¡Ö¤¨¤¨¡×¡¢Æ±Î½¤Ê¤é¡Ö¤¦¤ó¡¢¤¦¤ó¡×¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÁêÄÈ¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ï¤¤¡×¤Ï1ÅÙ¤Þ¤Ç¡¢¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁêÄÈ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤·Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÄÈ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ç¤¤¤Î¼ê¤â¤è¤¯»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×
¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
Âç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤ÈÁê¼ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¤¤Á¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÃ¤·Êý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¹¤Êý¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜ ¿¿Î¤»Ò¡Ê¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤Þ¤ê¤³¡Ë
µ¯¶È²È
1981Ç¯»°½Å¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡¢USEN¡¢¥ß¥¯¥·¥£¡¢GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Ë¤Æ¼õÉÕ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£11Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤Î¤Ù120Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÍèË¬¼ÔÂÐ±þ¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÈó¸úÎ¨¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¡¢2016Ç¯¤Ë¥Ç¥£¥é¥¤¥Æ¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¡¦³ô¼°²ñ¼ÒRECEPTIONIST¡Ë¤òÀßÎ©¡£ÍèµÒÂÐ±þ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖRECEPTIONIST¡×¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÇ¯´Ö400Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¡£¶È³¦Çä¾å¥·¥§¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ¯¶È²È ¶¶ËÜ ¿¿Î¤»Ò¡Ë