25日に町の中心部の住宅街でクマが目撃されたほか、中学生がクマに追いかけられるなどの事案が発生した山形県河北町。

【写真を見る】中学生がクマに追いかけられた河北町 新たな目撃情報なしも警察が警戒を続ける（山形）

26日の朝までに新たな目撃情報はなく、具体的な被害も確認されていないということです。警察は最後にクマが目撃された地域の近く、北谷地などにパトカーを出して警戒を続けています。

■中学生が熊に追いかけられた

25日の午前、河北町の中心部にクマが出没し、中学生が追いかけられました。クマは途中で追いかけるのを断念し、中学生にけがはないということです。





道路を走るクマ。住宅街を走っているのがわかります。体長は1メートルほどとみられ、中学生はこの映像が撮影された場所の近くでクマと遭遇しました。





大塚美咲アナウンサー「中学生は自転車で部活動に向かう途中、こちらのゴミ捨て場のあたりでクマと遭遇し、自転車を乗り捨てて自宅の方へ逃げたということです」





追いかけられたのは中学2年生の男子生徒で、その現場も住宅が立ち並ぶ場所でした。クマは男子中学生と遭遇したあと南の方向に移動し、男子中学生にけがはなかったということです。

河北町や警察などによりますと、クマは午前7時20分ごろ、河北町谷地の河北町民体育館近くで目撃されました。





そして午前7時44分ごろ中学生がクマに遭遇します。その後、クマは町内中心部を転々とし市街地を離れたところで目撃されました。



しかし、午前11時以降行方が分からなくなり市や警察が捜索にあたりました。

■見失った現場は





大塚美咲アナウンサー「河北町のクマが目撃された現場です。こちらをご覧ください。足元を見ますと、クマの足跡と思われるものが続います。そしてその先を見ますと、わかりますでしょうか、草がなぎ倒されている、クマが通った痕跡と思われるものが続いています」





町の担当者は「そちら側の畑で目撃されたということで、追い込みをしたが、発見できず、また午後からやろうということで、いま動いています」



町では午後になってドローンを使い空からクマの捜索を行いました。河北町の小学校では早いところできのうから2学期が始まっています。

■学校の対応は





25日に授業が行われた小学校では教員の見守りの下で集団下校が行われたということです。また、26日は山間やきょうクマが出没した場所に近い小学校では児童を保護者が車で送迎するということです。



また、中学校の部活動では車での送迎や集団での登下校、教員のパトロールなどが行われるということです

