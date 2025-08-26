ハーランドの新車が話題に

イングランド1部マンチェスター・シティのノルウェー代表FWアーリング・ブラウト・ハーランドの35万ポンド（約7000万円）の新車が注目を集めている。

2022年にシティに加入し、1年目から2年連続でプレミアリーグ得点王に輝くなどエースとして活躍してきたハーランド。世界屈指のストライカーである25歳のノルウェー代表FWは、“スーパーカーコレクター”としても知られている。

そうしたなか、英紙「ザ・サン」は「アーリング・ハーランドは150万ポンド（3億円）のカーコレクションに新たに加えた35万ポンドのフェラーリでマン・シティのトレーニングに登場」と写真付きでレポート。「『フェラーリ精神の最も純粋な表現』と称される超パワフルなマシンで颯爽と登場した。この車のベース価格は35万ポンドだが、その威力は紛れもない」と言及している。

ポルシェやブガッティ、ロールスロイス、レンジローバーなども所有するハーランドの高級車コレクションは総額150万ポンドにも及ぶが、記事では「彼の週給50万ポンド（約1億円）のわずか3週間分」と伝えられている。今年1月にシティと2034年までの大型契約を結んだ男のコレクションは今後もさらに増えていくことになりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）