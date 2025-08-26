　26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比240円安の4万2530円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

45210.30円　　ボリンジャーバンド3σ
44087.13円　　ボリンジャーバンド2σ
43120.00円　　一目均衡表・転換線
42963.97円　　ボリンジャーバンド1σ
42807.82円　　25日日経平均株価現物終値
42680.00円　　5日移動平均
42530.00円　　26日夜間取引終値
41840.80円　　25日移動平均
41695.00円　　一目均衡表・基準線
40717.63円　　ボリンジャーバンド-1σ
39667.07円　　75日移動平均
39594.47円　　ボリンジャーバンド2σ
39400.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38660.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38539.20円　　200日移動平均
38471.30円　　ボリンジャーバンド3σ


