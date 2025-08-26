TOPIX先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比13ポイント安の3090ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3260.09ポイント ボリンジャーバンド3σ
3176.96ポイント ボリンジャーバンド2σ
3105.49ポイント 25日TOPIX現物終値
3096.10ポイント 5日移動平均
3093.83ポイント ボリンジャーバンド1σ
3093.50ポイント 一目均衡表・転換線
3090.00ポイント 26日夜間取引終値
3010.70ポイント 25日移動平均
2979.75ポイント 一目均衡表・基準線
2927.57ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2862.27ポイント 75日移動平均
2844.44ポイント ボリンジャーバンド2σ
2813.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2775.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2761.31ポイント ボリンジャーバンド3σ
2758.86ポイント 200日移動平均
株探ニュース
