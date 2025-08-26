　26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比13ポイント安の3090ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3260.09ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3176.96ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3105.49ポイント　　25日TOPIX現物終値
3096.10ポイント　　5日移動平均
3093.83ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3093.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3090.00ポイント　　26日夜間取引終値
3010.70ポイント　　25日移動平均
2979.75ポイント　　一目均衡表・基準線
2927.57ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
2862.27ポイント　　75日移動平均
2844.44ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2813.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2775.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2761.31ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2758.86ポイント　　200日移動平均


