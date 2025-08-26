グロース先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の784ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
817.65ポイント ボリンジャーバンド3σ
802.92ポイント ボリンジャーバンド2σ
788.50ポイント 一目均衡表・転換線
788.18ポイント ボリンジャーバンド1σ
786.98ポイント 25日東証グロース市場250指数現物終値
785.00ポイント 5日移動平均
784.00ポイント 26日夜間取引終値
773.44ポイント 25日移動平均
766.00ポイント 一目均衡表・基準線
758.70ポイント ボリンジャーバンド-1σ
749.93ポイント 75日移動平均
743.96ポイント ボリンジャーバンド2σ
729.23ポイント ボリンジャーバンド3σ
728.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
720.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
684.85ポイント 200日移動平均
株探ニュース
