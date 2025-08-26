　26日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の784ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

817.65ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
802.92ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
788.50ポイント　　一目均衡表・転換線
788.18ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
786.98ポイント　　25日東証グロース市場250指数現物終値
785.00ポイント　　5日移動平均
784.00ポイント　　26日夜間取引終値
773.44ポイント　　25日移動平均
766.00ポイント　　一目均衡表・基準線
758.70ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
749.93ポイント　　75日移動平均
743.96ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
729.23ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
728.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
720.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
684.85ポイント　　200日移動平均


株探ニュース